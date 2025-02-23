В соответствии с изменениями в законодательстве, если среднемесячный доход на одно лицо за последние шесть месяцев превышает 4240 гривен, льготы не предоставляются.
Кого коснутся эти изменения?
С учетом дохода льготы будут предоставляться следующим категориям:
- реабилитированным лицам, которые получили инвалидность вследствие репрессий или являются пенсионерами;
- пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы 1 и 2 категорий; супругам (мужьям) умерших из-за Чернобыльской катастрофы или опекунам детей умерших; супругам (мужьям) умерших граждан, чья смерть связана с ликвидацией других ядерных аварий или ядерными испытаниями;
- бывшим военнослужащим, которые получили инвалидность во время прохождения военной службы;
- родителям и членам семей военнослужащих, которые погибли (умерли) или пропали без вести во время прохождения военной службы;
- ветеранам военной службы, органов внутренних дел, Нацполиции и других подобных структур, а также вдовам (вдовцам) умерших (погибших) ветеранов;
- бывшим несовершеннолетним и малолетним узникам концлагерей, гетто, а также детям, которые там родились;
- депортированным лицам, которые достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность.
Исключение составляют участники боевых действий и лица, которые получили инвалидность вследствие войны, – их льготы остаются без изменений.