В соответствии с изменениями в законодательстве, если среднемесячный доход на одно лицо за последние шесть месяцев превышает 4240 гривен, льготы не предоставляются.

Кого коснутся эти изменения?

С учетом дохода льготы будут предоставляться следующим категориям:

реабилитированным лицам, которые получили инвалидность вследствие репрессий или являются пенсионерами;

пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы 1 и 2 категорий; супругам (мужьям) умерших из-за Чернобыльской катастрофы или опекунам детей умерших; супругам (мужьям) умерших граждан, чья смерть связана с ликвидацией других ядерных аварий или ядерными испытаниями;

бывшим военнослужащим, которые получили инвалидность во время прохождения военной службы;

родителям и членам семей военнослужащих, которые погибли (умерли) или пропали без вести во время прохождения военной службы;

ветеранам военной службы, органов внутренних дел, Нацполиции и других подобных структур, а также вдовам (вдовцам) умерших (погибших) ветеранов;

бывшим несовершеннолетним и малолетним узникам концлагерей, гетто, а также детям, которые там родились;

депортированным лицам, которые достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность.

Исключение составляют участники боевых действий и лица, которые получили инвалидность вследствие войны, – их льготы остаются без изменений.