Творчість на тлі війни: у Холмському співає й танцює все село

У селі вже наводять лад перед святом

До Великодня ще далеко, але тут вже по-господарськи наводять лад – білять, фарбують, висаджують квіти.

— Найбільше хвилювань навесні в аграріїв, тому що вся розпайована земля, попри важке становище в країні, обробляється. Земля нас годує, тож до неї особлива увага. Крім того, в нашому селі живуть здебільшого етнічні болгари, які споконвіку займалися землеробством, — каже староста села Микола Пельтек.

Культура – це не лише творчість, це ще й чистота та порядок у всьому. Саме тому культурні працівники серед перших на всіх суботниках, що збираються перед кожним святом, ще й долучають до цієї важливої справи підростаюче покоління. Саме так виховується патріотизм та любов до рідного села. Любити його треба не на словах, а на ділі – побіливши дерево чи паркан, скопавши палісадники, прибравши сміття.

Колектив, що є справді народним

Великою віддушиною для села є діяльність місцевого Будинку культури. Після трудового дня сюди завжди приходять люди різного віку на численні репетиції.

У 2007 році в селі було створено фольклорний колектив «Лале», і вже через два роки він завоював звання «Народного». З того часу кожні три роки його учасники підтверджують це звання і гордо носять його й сьогодні. За словами керівниці ансамблю Іванни Славової, минулого року до складу «Лале» увійшли 18 нових учасниць. Це жінки 30-40 років, які із задоволенням співають і танцюють. Для них це своєрідна психологічна розрядка, фітнес та приємне спілкування.

— Творче життя в нашому селі не зменшило своїх темпів. Ми не дозволяємо цього. Так, хоча й сумуємо за великими фестивалями, за творчими турне, проте постійно організовуємо зустрічі, вечори у себе вдома, в рідному селі. Усі три гурти ансамблю «Лале» — молодший, середній і дорослий склади — постійно поповнюються новими учасниками. На репетиціях можна побачити до 50 осіб, які співають, танцюють та беруть участь у театральних гуртках.

Підтримка хлопців, які на фронті

У селі та околицях спокійно, тут не чути вибухів, але відлуння війни зараз відчувають усі. — Одинадцять хлопців із села захищають нашу країну на різних напрямках. Мати одного з них — учасниця вокального колективу «Гармонія». Спів допомагає їй відволікатися від важких думок, і ми її всіляко підтримуємо, — каже директор Будинку культури села Холмське Поліна Янкова.

Працівники Будинку культури спільно зі співробітниками старостату постійно ініціюють та проводять благодійні ярмарки та організовують збирання грошей або необхідних речей для підрозділів, де служать бійці – вихідці із села.

— Ми постійно допомагаємо нашим хлопцям та їхнім бригадам. Підтримуємо їх та пишаємось ними, — додає староста села.

Щоб діти розкривали таланти і спілкувалися

Репертуар колективів «Лале» та «Гармонія» сьогодні доповнився новими українськими композиціями, але багато творчих номерів звучать болгарською мовою, а танцюристи танцюють українські, болгарські, молдавські та інші народні танці.

— Дітям дуже подобається. Вони із задоволенням тричі на тиждень відвідують репетиції та спілкуються з однолітками. У нашій сільській місцевості немає різноманітних спортивних і творчих студій, тому ми намагаємося дати дітям можливість, поки вони ходять до школи і живуть у селі, максимально проявляти та розвивати свої таланти, — ділиться Іванна Славова.

— На початку війни ми проводили репетиції онлайн, але сьогодні вже всі збираємось у Будинку культури. Тут обладнано сховище, і це дозволяє нам проводити репетиції на сцені, як і має бути. Однією із нових ініціатив є проект «Друге дихання». Це зустрічі з дорослішим населенням. Ми їх збираємо, обговорюємо актуальні для них теми, даруємо творчі подарунки та оптимізм і таким чином надихаємо на нові справи, — розповідає Поліна Янкова.

Так, гуртуючи практично все село та долучаючи багатьох до чарівного світу мистецтва, живуть творчі працівники Холмського Будинку культури. Співають, танцюють, творять та чекають великої перемоги України, щоб знов виступати на різних сценах та прославляти багатонаціональну, яскраву, талановиту, сильну та вільну Україну.