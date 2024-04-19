Творчество на фоне войны: в Холмском поет и танцует все село

В селе уже наводят порядок перед праздником

До Пасхи еще далеко, но здесь уже по-хозяйски наводят порядок — белят, красят, высаживают цветы.

— Больше всего волнений весной у аграриев, потому что вся распаеванная земля, несмотря на тяжелое положение в стране, обрабатывается. Земля нас кормит, поэтому к ней особое внимание. Кроме того, в нашем селе живут в основном этнические болгары, которые испокон веков занимались земледелием, — говорит староста села Николай Пельтек.

Культура — это не только творчество, это еще и чистота и порядок во всем. Именно поэтому культурные работники среди первых на всех субботниках, которые собираются перед каждым праздником, еще и приобщают к этому важному делу подрастающее поколение. Именно так воспитывается патриотизм и любовь к родному селу. Любить его надо не на словах, а на деле — побелив дерево или забор, вскопав палисадники, убрав мусор.

Коллектив, который является действительно народным

Большой отдушиной для села является деятельность местного Дома культуры. После трудового дня сюда всегда приходят люди всех возрастов на многочисленные репетиции.

В 2007 году в селе был создан фольклорный коллектив «Лале», и уже через два года он завоевал звание «Народного». С тех пор каждые три года его участники подтверждают это звание и гордо носят его и сегодня. По словам руководительницы ансамбля Иванны Славовой, в прошлом году в состав «Лале» вошли 18 новых участниц. Это женщины 30-40 лет, которые с удовольствием поют и танцуют. Для них это своеобразная психологическая разрядка, фитнес и приятное общение.

— Творческая жизнь в нашем селе не сбавила своих темпов. Мы не позволяем этого. Да, хотя и скучаем по большим фестивалям, по творческим турне, но постоянно организовываем встречи, вечера у себя дома, в родном селе. Все три группы ансамбля «Лале» — младший, средний и взрослый составы — постоянно пополняются новыми участниками. На репетициях можно увидеть до 50 человек, которые поют, танцуют и участвуют в театральных кружках.

Поддержка ребят, которые на фронте

В селе и окрестностях спокойно, здесь не слышно взрывов, но эхо войны сейчас ощущают все. — Одиннадцать ребят из села защищают нашу страну на разных направлениях. Мать одного из них — участница вокального коллектива «Гармония». Пение помогает ей отвлекаться от тяжелых мыслей, и мы ее всячески поддерживаем, — говорит директор Дома культуры села Холмское Полина Янкова.

Работники Дома культуры совместно с сотрудниками старостата постоянно инициируют и проводят благотворительные ярмарки и организовывают сбор денег или необходимых вещей для подразделений, где служат бойцы — выходцы из села.

— Мы постоянно помогаем нашим ребятам и их бригадам. Поддерживаем их и гордимся ими, — добавляет староста села.

Чтобы дети раскрывали таланты и общались

Репертуар коллективов «Лале» и «Гармония» сегодня дополнился новыми украинскими композициями, но многие творческие номера звучат на болгарском языке, а танцоры танцуют украинские, болгарские, молдавские и другие народные танцы.

— Детям очень нравится. Они с удовольствием трижды в неделю посещают репетиции и общаются со сверстниками. В нашей сельской местности нет разнообразных спортивных и творческих студий, поэтому мы стараемся дать детям возможность, пока они ходят в школу и живут в селе, максимально проявлять и развивать свои таланты, — делится Иванна Славова.

— В начале войны мы проводили репетиции онлайн, но сегодня уже все собираемся в Доме культуры. Здесь оборудовано хранилище, и это позволяет нам проводить репетиции на сцене, как и должно быть. Одной из новых инициатив является проект «Второе дыхание». Это встречи со взрослым населением. Мы их собираем, обсуждаем актуальные для них темы, дарим творческие подарки и оптимизм и таким образом вдохновляем на новые дела, — рассказывает Полина Янкова.

Так, объединяя практически все село и приобщая многих к волшебному миру искусства, живут творческие работники Холмского Дома культуры. Поют, танцуют, творят и ждут большой победы Украины, чтобы вновь выступать на разных сценах и прославлять многонациональную, яркую, талантливую, сильную и свободную Украину.