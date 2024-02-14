Новини Одеси та Одеської області

Трифон Зарезан: який старовинний ритуал болгари проводять у День закоханих

Трифон Зарезан: який старовинний ритуал болгари проводять у День закоханих

«Яке свято відзначають болгари Одещини в найромантичніший день у році — 14 лютого?» Звичайно ж, Трифон Зарізан — свято на честь святого, покровителя виноградарів і виноробів. І це свято — теж про кохання.

Вино не вразить вас своїм смаком, якщо виноградній лозі не буде віддана велика порція любові. Тієї любові, з якою жителі Буджака з року в рік доглядають за своїми виноградниками.

Можливо, саме тому болгарам вдалося донині зберегти старовинні традиції виробництва і прекрасне свято Трифон Зарізаний. Болгари його відзначають 14 лютого і, хоч би де перебували, прославляють вино і тих, хто його виробляє, обов’язково здійснюючи красивий ритуал першої обрізки виноградної лози.

Мирон Карат

Свято називається Трифон Зарізаний, тому що цього дня православні згадують покровителя виноробів Святого Трифона, а Зарізаний — тому що головне дійство цього дня — підрізання лози. І здійснюють його тільки чоловіки! Насамперед збираються в компанію — поодинці такий ритуал проводити неможливо.

підрізування винограду

Браві болгари озброюються ножицями, обов’язково беруть вино і вирушають туди, де росте виноград: це може бути великий сільський виноградник, або кілька кущів біля будинку, або просто самотня міська лоза. Важливо, щоб кожен із чоловіків відрізав по три виноградних прутики від лози, вилив трохи вина на землю і благословив виноградник на багатий урожай.

Зустріч виноробів-трифонівців після обрізки лози

Далі з цих відрізаних прутиків плетуть вінок для «Царя», якого обирають серед присутніх. Коронований виноградним вінком «Цар» запрошує всіх «трифонівців» у свій дім на традиційну трапезу з улюблених болгарських страв. Пригощаючись, гості та господар будинку піднімають келихи з тостами за багатий новий урожай.

винороби Острівного

Святкування Трифона Зарезана вважається стартом сезону роботи на виноградниках — після цієї дати виноградарі переходять до активної її стадії.

А поки що у виноградарів — професіоналів і аматорів — є можливість поспілкуватися, поділитися досвідом і обговорити майбутній рік.

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати