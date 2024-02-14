Трифон Зарезан: який старовинний ритуал болгари проводять у День закоханих

Вино не вразить вас своїм смаком, якщо виноградній лозі не буде віддана велика порція любові. Тієї любові, з якою жителі Буджака з року в рік доглядають за своїми виноградниками.

Можливо, саме тому болгарам вдалося донині зберегти старовинні традиції виробництва і прекрасне свято Трифон Зарізаний. Болгари його відзначають 14 лютого і, хоч би де перебували, прославляють вино і тих, хто його виробляє, обов’язково здійснюючи красивий ритуал першої обрізки виноградної лози.

Свято називається Трифон Зарізаний, тому що цього дня православні згадують покровителя виноробів Святого Трифона, а Зарізаний — тому що головне дійство цього дня — підрізання лози. І здійснюють його тільки чоловіки! Насамперед збираються в компанію — поодинці такий ритуал проводити неможливо.

Браві болгари озброюються ножицями, обов’язково беруть вино і вирушають туди, де росте виноград: це може бути великий сільський виноградник, або кілька кущів біля будинку, або просто самотня міська лоза. Важливо, щоб кожен із чоловіків відрізав по три виноградних прутики від лози, вилив трохи вина на землю і благословив виноградник на багатий урожай.

Далі з цих відрізаних прутиків плетуть вінок для «Царя», якого обирають серед присутніх. Коронований виноградним вінком «Цар» запрошує всіх «трифонівців» у свій дім на традиційну трапезу з улюблених болгарських страв. Пригощаючись, гості та господар будинку піднімають келихи з тостами за багатий новий урожай.

Святкування Трифона Зарезана вважається стартом сезону роботи на виноградниках — після цієї дати виноградарі переходять до активної її стадії.

А поки що у виноградарів — професіоналів і аматорів — є можливість поспілкуватися, поділитися досвідом і обговорити майбутній рік.