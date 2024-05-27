Трамвай за розкладом: від чого залежить графік руху одеського електротранспорту

Де дізнатися графік руху?

На сьогодні, за інформацією КП «ОМЕТ», у місті курсують 7 тролейбусних і 12 трамвайних маршрутів. Повідомити точну кількість вагонів і тролейбусів на кожному напрямку в комунальному підприємстві не змогли.

Курсує міський електротранспорт згідно з графіком руху, затвердженим департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху.

Розклад транспорту є в публічному доступі на офіційному сайті КП «ОМЕТ»: oget.od.ua.

Там, крім графіка руху трамваїв і тролейбусів, можна дізнатися про роботу низькопідлогових вагонів у робочі та вихідні дні. А також про те, який електротранспорт ходить у нічний час.

Як дефіцит запчастин і автохами затримують трамваї?

Графік руху міського електротранспорту залежить від кількості випущеного на лінію рухомого складу.

Співробітник КП, який попросив залишити його анонімним, повідомив, що сьогодні на тролейбусних маршрутах кількість машин скоротилася на 10-15%. Відповідно — збільшився інтервал руху. Причина — дефіцит запчастин, часті поломки рухомого складу.

На порушення графіка руху трамваїв, за офіційною інформацією КП «ОМЕТ», насамперед впливають перешкоди на трамвайних коліях — ДТП автотранспорту, залишені на рейках автомобілі. Також трапляються затримки внаслідок екстрених відключень електроенергії та форс-мажорних обставин, які не дають змоги певний час рухатися трамваям чи тролейбусам.

І в цих випадках транспортники сподіваються на розуміння пасажирів, які опинилися в незручній ситуації.

Потрібні водії та технічні працівники

Ще одна серйозна проблема, що впливає на вихід рухомого складу та забезпечення стабільної роботи громадського транспорту, — брак кадрів. За словами виконувача обов’язків директора КП «ОМЕТ» Миколи Литовчука, з початку повномасштабної війни значно скоротилася кількість водіїв, вузькопрофільних фахівців, яких складно замінити. Бронювання для своїх працівників колишнє керівництво підприємства своєчасно не оформило. Тому мобілізовано було понад сотню співробітників. Бронь працівники «ОМЕТ» отримали тільки в січні 2024 року.

Зараз Одесміськелектротранс критично потребує 25-30 водіїв. Не вистачає і технічних працівників — електриків, слюсарів. Бронювати ж можна не більше 50% персоналу.

Пошук нових співробітників підприємство веде постійно. Для цього місто всім претендентам надає безкоштовне навчання в навчально-курсовому комбінаті з гарантованим працевлаштуванням. Нині в КП «ОМЕТ» є вакантні місця електрозварювальників, кондукторів, мийників рухомого складу, слюсарів, водіїв трамвая або тролейбуса.

Коли запустять трамваї №18 і №19?

Дістатися електротранспортом із центру міста на 16-ту станцію Великого Фонтану, як і раніше, неможливо. Курсувавший до цього популярного курортного району трамвай №18 не працює с 2020 року. А разом із ним — і трамвай №19, що з’єднував Золотий Берег із Дачею Ковалевського. Причина — будівництво житлового комплексу на території, де було розворотне кільце трамвая. Завершувати будівельні роботи забудовники не поспішають. А одеситів уже четвертий рік «годують сніданком». На сьогодні, інформує КП «ОМЕТ», роботи з монтажу трамвайної колії та контактної мережі, які можна було виконати в умовах суміщених будівельних майданчиків, підрядником ТОВ «Колійник» виконані. Подальші роботи можна буде проводити після зведення житлового комплексу всередині запроектованого трамвайного кільця.

— Це складне завдання, — не приховує голова транспортної комісії міськради, депутат Петро Обухов. — Повністю нормально запустити 18-й і 19-й трамваї можна буде, коли буде зданий житловий комплекс. Для цього ще потрібно півтора року мінімум. А з огляду на проблеми з робочою силою і звичайні затримки в будівництві, — найімовірніше, ще пізніше. Тому я запропонував інший варіант. Там є другий трикутник — ззаду, перед містком. Я пропоную розвертатися на ньому. Там люди не ходять, і немає ризику когось збити. Але щоб туди трамвай міг доїхати, потрібно побудувати додаткову стрілку. Тому мій варіант передбачає невелику перебудову трамвайних рейок. Зараз його прораховують в «ОМЕТ». Якщо все вийде, то вийде запустити трамвай цього року. Я вже навіть домовився з бюджетною комісією, що вони не будуть проти виділення грошей на це.

Без додаткової стрілки, за словами Обухова, не зможе проїхати і трамвай №19. До того ж там розібрали контактну мережу, і необхідно почистити колії.

Куди звертатися пасажирам?

У разі виникнення зауважень, скарг та пропозицій щодо роботи міського електротранспорту, пасажири можуть звернутися до інформаційного центру

КП «ОМЕТ». Там можна отримати інформацію про розклад транспорту, дізнатися, де знаходиться певний трамвай чи тролейбус. Працює інформаційний центр у будні з 8.00 до 17.00.

Зателефонувати туди можна за телефонами: