Де все починалось?

Про терапевтичне садівництво вперше заговорили у Сполучених Штатах Америки після Вʼєтнамської війни, коли багато військових повернулися з фронту та потребували не лише медичної, а й соціальної та природної реабілітації. Саме тоді почали серйозно ставитись до того, що взаємодія з природою, дотик до землі, спостереження за ростом рослин мають потужний позитивний вплив на фізичне, емоційне, психічне здоров’я людини. Тоді ж почали створювати перші терапевтичні сади біля лікарень. Результат перевершив сподівання: спілкування з природою перетворилося на дієвий компонент вдалої терапії багатьох захворювань.

Як природа допомагає цивільним, дітям, військовим

– Терапевтичне садівництво – це корисна діяльність на території ботанічного саду і за його межами, – каже директорка ботанічного саду ОНУ ім. І.І. Мечникова Людмила Левчук. – Ми вже впродовж багатьох років бачимо, як змінює настрій людей екскурсія ботанічним садом – хтось пише вірші, хтось поринає у світ спогадів, люди стають спокійнішими та більш врівноваженими. У школі садівника дитині дають горщик та рослинку, показують, як правильно її висадити. І дитина йде додому з цим результатом своєї самостійної праці, щоб далі доглядати за рослиною. Мене тішить, коли приходять вже дорослі люди і розповідають, що та рослинка виросла і добре почувається в них дома або в офісі. Я впевнена: людина, яка пройшла школу правильного поводження з рослинами, назавжди стає іншою, її ставлення до навколишнього світу змінюється.

Людмила Левчук розповіла, що в ботсаду планують проводити майстер-класи з обрізки дерев, висадки саджанців та квітів, продовжать заняття йогою на природі.

– Мешканці міста активно долучаються до ремонту приміщень саду. Перебільшенням не буде, якщо я скажу: у нас всі люди зараз потребують реабілітації, бо хронічний стрес війни здатен зламати не лише фізично, а й емоційно та психологічно. І природа має для цього відновлення колосальний потенціал.

Керівниця ботанічного саду та її колеги зараз навчаються в американських колег з громадської організації Partnerships for Nature (Партнерство заради природи), які мають вже багаторічний досвід втілення різних форм терапевтичного садівництва. Навчання завершиться отриманням відповідних сертифікатів. Ініціативу українських ботанічних садів також підтримує Botanic Gardens Conservation International (Рада ботанічних садів світу). Терапевтичне садівництво поступово стає учбовим предметом в різних вишах країни, щоб далі розвиватись не лише в ботанічних садах.

Як це працює в Україні?

Наразі Криворізький ботанічний сад відкрив локацію «Як пахне спокій» для реабілітації військових. Львівський ботанічний сад зосередив увагу на реабілітації дітей.

Одеський ботанічний сад, попри повітряні тривоги, влітку став місцем проведення концертів класичної та сучасної музики, започаткувавши унікальну традицію музтерапії на свіжому повітрі.

Є проєкт створення терапевтичного саду біля Одеської обласної дитячої лікарні, про що «Одеське життя» докладно розповідало. Його втілення у життя трохи відтермінувала війна.

Ботсади Одеси зараз доступні для всіх

Взагалі ботанічні сади у великих містах – це унікальні природні майданчики, де людина, звична до швидкого ритму життя сучасності, може трохи пригальмувати, дослухатись до своїх думок та можливо вперше в житті зайнятись тим, що їй до душі, – оформити квітник чи композицію із сухих гілок, зацікавитись особливостями вирощування тієї чи іншої породи дерев, втілити у життя мрію про свій зелений куточок біля дому.

– За роки, що я працюю у ботанічному саду, місія таких садів дуже змінилася, – каже Людмила Левчук. – Раніше це була виключно база для наукових досліджень біологічного факультету вишу. Зараз сад все більше відкривається городянам та гостям міста, тут відбувається все більше заходів, які мають на меті нагадати про велику цінність природи, яку людина не повинна зневажати і нищити. І терапевтичне садівництво – це найсучасніший шлях такого нагадування. Ним йдуть всі ботанічні сади світу, і ми теж долучаємось до цієї спільноти.

Довідка «ОЖ»

Partnerships for Nature (Партнерство заради природи), Вашингтон, США – некомерційна організація, яка будує відносини з метою покращення природничої освіти та розвитку екотуризму, збереження біорізноманіття. Реалізує проекти в Україні, Грузії, Вірменії та Молдові. На 2025 рік заплановано продовження навчання фахівців з різних українських ботанічних садів терапевтичного садівництва, відвідини керівниками українських ботанічних садів ботанічних садів у Європі та США.

Botanic Gardens Conservation International, BGCI (Рада ботанічних садів світу) – британська організація, яка обʼєднує ботанічні сади у більш ніж ста країнах світу. Створена у 1987 році. Веде активну боротьбу з незаконною торгівлею рослинами, поширює ефективні та раціональні підходи до збереження рослинного різноманіття у ботанічних садах світу.

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