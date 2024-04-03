«Степанова весна»: на Балтщині пройшов конкурс читання творів відомого українського гумориста

Захисник «маленької» людини

Захід відбувся з ініціативи керівника Балтського історичного музею Петра Ткача напередодні дня народження славетного земляка.

— Народився Степан Олійник у мальовничому селі Пасицели, що на Балтщині. Поетичний хист цього знаного українського гумориста вперше розкрився в Одесі. Його гуморески і фейлетони мали велику популярність, і десятиліттями не сходили з газетних шпальт, публікувалися в журналах, звучали по радіо. Книжки митця видавалися великими тиражами далеко за межами країни.

Знання побуту, традицій і звичаїв, тонке відчуття народного гумору, літературний талант вирізняли Степана Олійника з-поміж плеяди тогочасних поетів-сатириків. Він став захисником отієї «маленької» людини, котра завжди була духовно і сердечно близькою йому, — сказав, зокрема, Петро Ткач.

Сміхотерапія від школярів

Понад сорок учасників конкурсу «Степанова весна» подарували присутнім кілька годин сміхотерапії, внісши у тривожне сьогодення заряд позитиву і бадьорості.

У конкурсі взяли участь школярі від початкових до старших класів. Діти читали по два твори корифеїв гумору Степана Олійника і Павла Глазового.

А Софія Середа, котра представляла Переймівський клуб та Саражинську школу і поділила з Даниїлом Розводовим з села Мирони перше місце, зачитала гумореску місцевого поета Петра Перевертня.

Діти настільки захоплено й артистично читали гуморески, вживаючись у ролі, що журі вирішило відзначати по три перших, других і третіх місць.

Серед читців сільських шкіл перше місце посіли Дарина Яценко із села Саражинка, Карина Денисюк із Пасицел та Габріела Лоншакова із села Березівка.

Перше місце поміж школярів Балтських шкіл зайняли Софія Тупчий, Владислав Олійник і Марія Касапова.

Нагородження переможців відбулося 3 квітня у міському музеї, де пройшли урочистості з нагоди дня народження Степана Олійника.

Діти і громадськість взяли участь у покладанні квітів до пам’ятника сатирика, який знаходиться на території школи №1, та у відеозв’язку із дочкою гумориста Лесею Олійник.