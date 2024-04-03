«Степанова весна»: на Балтщине прошел конкурс чтения произведений известного украинского юмориста

В Балте говорят, что весна в Одесскую область приходит вместе с днем рождения выдающегося украинского сатирика, юмориста Степана Олейника. И даже война не заставила в этом году отступить от традиционных Олейниковских чтений. В кинотеатре «Родина» прошел конкурс чтецов произведений Степана Олейника, в котором приняли участие школьники Балтщины.
Защитник «маленького» человека
Мероприятие состоялось по инициативе руководителя Балтского исторического музея Петра Ткача накануне дня рождения знаменитого земляка.
— Родился Степан Олейник в живописном селе Пасицелы, что на Балтщине. Поэтический талант этого известного украинского юмориста впервые раскрылся в Одессе. Его юморески и фельетоны имели большую популярность, и десятилетиями не сходили с газетных полос, публиковались в журналах, звучали по радио. Книги художника издавались большими тиражами далеко за пределами страны.
Знание быта, традиций и обычаев, тонкое чувство народного юмора, литературный талант отличали Степана Олийныка среди плеяды тогдашних поэтов-сатириков. Он стал защитником того «маленького» человека, который всегда был духовно и сердечно близок ему, — сказал, в частности, Петр Ткач.
Смехотерапия от школьников
Более сорока участников конкурса «Степанова весна» подарили присутствующим несколько часов смехотерапии, внеся в тревожное настоящее заряд позитива и бодрости.
В конкурсе приняли участие школьники от начальных до старших классов. Дети читали по два произведения корифеев юмора Степана Олейника и Павла Глазового.
А София Середа, которая представляла Переймівський клуб и Саражинську школу и разделила с Даниилом Розводовим из села Мироны первое место, зачитала юмореску местного поэта Петра Перевертня.
Дети настолько увлеченно и артистично читали юморески, вживаясь в роли, что жюри решило отмечать по три первых, вторых и третьих мест.
Среди чтецов сельских школ первое место заняли Дарья Яценко из села Саражинка, Карина Денисюк из Пасицел и Габриэла Лоншакова из села Березовка.
Первое место среди школьников Балтских школ заняли София Тупчий, Владислав Олейник и Мария Касапова.
Награждение победителей состоялось 3 апреля в городском музее, где прошли торжества по случаю дня рождения Степана Олейника.
Дети и общественность приняли участие в возложении цветов к памятнику сатирика, который находится на территории школы №1, и в видеосвязи с дочерью юмориста Лесей Олейник.