«Степанова весна»: на Балтщине прошел конкурс чтения произведений известного украинского юмориста

Защитник «маленького» человека

Мероприятие состоялось по инициативе руководителя Балтского исторического музея Петра Ткача накануне дня рождения знаменитого земляка.

— Родился Степан Олейник в живописном селе Пасицелы, что на Балтщине. Поэтический талант этого известного украинского юмориста впервые раскрылся в Одессе. Его юморески и фельетоны имели большую популярность, и десятилетиями не сходили с газетных полос, публиковались в журналах, звучали по радио. Книги художника издавались большими тиражами далеко за пределами страны.

Знание быта, традиций и обычаев, тонкое чувство народного юмора, литературный талант отличали Степана Олийныка среди плеяды тогдашних поэтов-сатириков. Он стал защитником того «маленького» человека, который всегда был духовно и сердечно близок ему, — сказал, в частности, Петр Ткач.

Смехотерапия от школьников

Более сорока участников конкурса «Степанова весна» подарили присутствующим несколько часов смехотерапии, внеся в тревожное настоящее заряд позитива и бодрости.

В конкурсе приняли участие школьники от начальных до старших классов. Дети читали по два произведения корифеев юмора Степана Олейника и Павла Глазового.

А София Середа, которая представляла Переймівський клуб и Саражинську школу и разделила с Даниилом Розводовим из села Мироны первое место, зачитала юмореску местного поэта Петра Перевертня.

Дети настолько увлеченно и артистично читали юморески, вживаясь в роли, что жюри решило отмечать по три первых, вторых и третьих мест.

Среди чтецов сельских школ первое место заняли Дарья Яценко из села Саражинка, Карина Денисюк из Пасицел и Габриэла Лоншакова из села Березовка.

Первое место среди школьников Балтских школ заняли София Тупчий, Владислав Олейник и Мария Касапова.

Награждение победителей состоялось 3 апреля в городском музее, где прошли торжества по случаю дня рождения Степана Олейника.

Дети и общественность приняли участие в возложении цветов к памятнику сатирика, который находится на территории школы №1, и в видеосвязи с дочерью юмориста Лесей Олейник.