Нещасний випадок на Одещині: 4-річна дитина обгоріла біля мангалу

В селе Быкоза Белгород-Днестровского района Одесской области: из-за бытовой неосторожности взрослых множественный ожоги получил 4-летний мальчик.

Нещасний випадок трапився ввечері 18 серпня. За інформацією районного управління ДСНС, дорослі у присутності дитини розпалювали мангал на території приватного будинку. І полум’я перекинулося на одяг хлопчика – шорти та футболку. Мати дитини на той момент знаходилася поряд із ним.

Загасити полум’я вдалося, накривши дитину ковдрою. При цьому хлопчик отримав 30% опіків тіла ІІ та ІІІ ступеня. Його терміново доставили до реанімаційного відділення Білгород-Дністровської лікарні, а згодом перевели до Одеського обласного опікового центру.

Підрозділи ДСНС до ліквідації пожежі не залучалися.

Імовірна причина нещасного випадку – необережність під час розпалювання мангалу.

Як повідомляло «Одеське життя», раніше у Пересипському районі Одеси на полях зрошення загорівся очерет на площі 1000 кв. м.

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Джерело: Бессарабія INFORM, фото ілюстративне