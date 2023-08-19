На ділянці траси Одеса – Рені утруднено рух через ДТП

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області звертає увагу водіїв на те, що на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест) утруднений рух: сьогодні, 19 серпня, тут сталася ДТП за участю двох великовантажних автомобілів.
Дорожня аварія сталася поблизу міста Татарбунари (з боку Ізмаїла), на 145-му кілометрі траси – зіткнулися зерновоз та газовоз.
Внаслідок ДТП сталася розгерметизація автоцистерни з газом пропан.
Наразі патрульні поліцейські допомагають здійснити об’їзд через Татарбунари дорогами місцевого значення.
Також повідомляється, що на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, представники Служби відновлення та розвитку інфраструктури на Одещині, бригада швидкої допомоги та співробітники ДСНС.
Обставини ДТП з’ясовуються.