На ділянці траси Одеса – Рені утруднено рух через ДТП

На Одещині сталося моторошне ДТП: є загиблі і постраждалі 16 серпня, близько десятої години вечора поблизу села Борисівка Татарбунарської ОТГ Білгород-Дністровського району 40-річний водій автомобіля «ВАЗ», рухаючись вздовж озера Сасик, не впорався з керуванням і з’їхав з ґрунтової дороги, у результаті чого легковик впав з обриву у водойму. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На Одещині поліцейський на смерть збив літню жінку 81-річна жінка отримала смертельні травми в результаті аварії, яка сталася вранці 16 серпня 2023 року у Білгороді-Дністровському – на неї наїхав поліцейський. Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеської області. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ