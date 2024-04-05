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«Скільки-скільки коштує ваша дунайка?!»: ціни на Привозі 5 квітня

«Скільки-скільки коштує ваша дунайка?!»: ціни на Привозі 5 квітня

Привоз на початку квітня… Та невже тільки квітень, якщо майже усі стали скаржитися на спеку?.. Такий от квітень. Привоз розквітнув: і не тільки тому, що квіточки можна придбати майже на кожному кроці, особливо в рядах із зеленю.

«Ой, щось мені спекотно!»

– Ой, щось мені спекотно! – жаліється жіночка.

– Ти б ще два светри одягла під куртку…

– Та тільки ж квітень!..

– Треба не на календар дивитися, а на термометр… От тепер і не походиш з тобою по Привозу… А тут класно: про все на світі забуваєш…

На Привозе
Покупатели на Привозе
Одесский Привоз в начале апреля
Мясной корпус одесского Привоза

– Дунаєчка! – голосно радіє покупець.

– Та вже не перший день!

– Звідки?

– Вилкове.

– От таки сюрприз! Скільки коштує?… Скільки-скільки?! А, так дунайка ще й золота!.. От тепер мені тільки дивитися і радіти…

Дунайка на Привозе

Дунайка

Дійсно, ціна на дунайку… Та краще просто повідомимо, скільки конкретно коштує. Ціна росте від розміру рибки – від 50 до 200 гривень за «штучку».

Тепер – саме час ознайомитися з цінами на інші продукти на ринку.

Овочі та фрукти на одеському Привозі

Овочі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 23-35 грн;
  • цибуля – 25-30 грн;
  • помідори – 50-130 грн;
  • буряк – 20-30 грн;
  • кабачки – 60-120 грн;
  • огірки – 70-130 грн;
  • солодкий перець – 60-140 грн;
  • баклажани – 60-140 грн;
  • капуста – 20-40 грн;
  • капуста «молода» – 50-80 грн;
  • часник – 100-150 грн;
  • морква – 20-25 грн;
  • редиска – 30-80 грн;
  • черемша у пучках – 10-20 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 8 до 15 грн.

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Торговля на Привозе
Одесский Привоз, овощи-фрукты
Фрукты на Привозе
Овощи на Привозе
Зелень на Привозе

Фрукти (за один кілограм)

  • яблука – 15-35 грн;
  • банани – 60-90 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 90-150 грн;
  • лимони – 40-60 грн;
  • мандарини – 30-90 грн;
  • апельсини – 40-70 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Яйца на Привозе в начале апреля 2024

  • яйця (десяток) – 30-60 грн;
  • бринза – 120-200 грн;
  • сир – 80-120 грн.

Молочка на Привозе

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-270 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.
Привоз, мясной корпус
Мясо на Привозе
Привоз, торговля мясом
Сало на Привозен

Свинина

  • задня частина – 160-180 грн;
  • шия – 180-200 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-210 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Рыба на Привозе

  • товстолобик – 60-100 грн;
  • карасі – 60-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • короп – 90-130 грн.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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