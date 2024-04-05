«Скільки-скільки коштує ваша дунайка?!»: ціни на Привозі 5 квітня

Привоз на початку квітня… Та невже тільки квітень, якщо майже усі стали скаржитися на спеку?.. Такий от квітень. Привоз розквітнув: і не тільки тому, що квіточки можна придбати майже на кожному кроці, особливо в рядах із зеленю.
«Ой, щось мені спекотно!»
– Ой, щось мені спекотно! – жаліється жіночка.
– Ти б ще два светри одягла під куртку…
– Та тільки ж квітень!..
– Треба не на календар дивитися, а на термометр… От тепер і не походиш з тобою по Привозу… А тут класно: про все на світі забуваєш…
– Дунаєчка! – голосно радіє покупець.
– Та вже не перший день!
– Звідки?
– Вилкове.
– От таки сюрприз! Скільки коштує?… Скільки-скільки?! А, так дунайка ще й золота!.. От тепер мені тільки дивитися і радіти…
Дійсно, ціна на дунайку… Та краще просто повідомимо, скільки конкретно коштує. Ціна росте від розміру рибки – від 50 до 200 гривень за «штучку».
Тепер – саме час ознайомитися з цінами на інші продукти на ринку.
Овочі та фрукти на одеському Привозі
Овочі (ціни за один кілограм)
- картопля – 23-35 грн;
- цибуля – 25-30 грн;
- помідори – 50-130 грн;
- буряк – 20-30 грн;
- кабачки – 60-120 грн;
- огірки – 70-130 грн;
- солодкий перець – 60-140 грн;
- баклажани – 60-140 грн;
- капуста – 20-40 грн;
- капуста «молода» – 50-80 грн;
- часник – 100-150 грн;
- морква – 20-25 грн;
- редиска – 30-80 грн;
- черемша у пучках – 10-20 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 8 до 15 грн.
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Фрукти (за один кілограм)
- яблука – 15-35 грн;
- банани – 60-90 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 90-150 грн;
- лимони – 40-60 грн;
- мандарини – 30-90 грн;
- апельсини – 40-70 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 30-60 грн;
- бринза – 120-200 грн;
- сир – 80-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-270 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-180 грн;
- шия – 180-200 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-210 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 60-100 грн;
- карасі – 60-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- короп – 90-130 грн.
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