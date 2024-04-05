«Скільки-скільки коштує ваша дунайка?!»: ціни на Привозі 5 квітня

«Ой, щось мені спекотно!»

– Ой, щось мені спекотно! – жаліється жіночка.

– Ти б ще два светри одягла під куртку…

– Та тільки ж квітень!..

– Треба не на календар дивитися, а на термометр… От тепер і не походиш з тобою по Привозу… А тут класно: про все на світі забуваєш…

– Дунаєчка! – голосно радіє покупець.

– Та вже не перший день!

– Звідки?

– Вилкове.

– От таки сюрприз! Скільки коштує?… Скільки-скільки?! А, так дунайка ще й золота!.. От тепер мені тільки дивитися і радіти…

Дійсно, ціна на дунайку… Та краще просто повідомимо, скільки конкретно коштує. Ціна росте від розміру рибки – від 50 до 200 гривень за «штучку».

Тепер – саме час ознайомитися з цінами на інші продукти на ринку.

Овочі та фрукти на одеському Привозі

Овочі (ціни за один кілограм)

картопля – 23-35 грн;

цибуля – 25-30 грн;

помідори – 50-130 грн;

буряк – 20-30 грн;

кабачки – 60-120 грн;

огірки – 70-130 грн;

солодкий перець – 60-140 грн;

баклажани – 60-140 грн;

капуста – 20-40 грн;

капуста «молода» – 50-80 грн;

часник – 100-150 грн;

морква – 20-25 грн;

редиска – 30-80 грн;

черемша у пучках – 10-20 грн;

зелень у пучках «стартує» від 8 до 15 грн.

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Фрукти (за один кілограм)

яблука – 15-35 грн;

банани – 60-90 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 90-150 грн;

лимони – 40-60 грн;

мандарини – 30-90 грн;

апельсини – 40-70 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 30-60 грн;

бринза – 120-200 грн;

сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-270 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-180 грн;

шия – 180-200 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-210 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 60-100 грн;

карасі – 60-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-240 грн;

короп – 90-130 грн.

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