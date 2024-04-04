Новини Одеси та Одеської області

Ринки Одеси та області: огляд цін на основні продукти харчування

Ринки Одеси та області: огляд цін на основні продукти харчування

На початку квітня журналісти «Одеського життя» традиційно пройшлися базарами Одеси та області, щоб дізнатися, що почім. Більшість продавців зазначили, що ціни на м’ясо стабілізувалися, яйця і молочка навіть трохи подешевшали, як і «старі» овочі, та й редиска з молодою капустою вже не так лякають цінниками. Ранні овочі, звісно ж, трохи дешевші там, де їх вирощують, як, наприклад, у Рені (завдяки тепличному виробництву). Та й зелень багато жителів області вирощують на своїх ділянках. Словом, і ті, хто дотримується посту, і всі інші покупці можуть порадіти розмаїттю запропонованих продуктів, якими рясніють ринки навіть у такий важкий воєнний час, і від душі поторгуватися.

Київський ринок: багато квітів, зелені, сиру, бринзи та копченостей від фермерів власного виробництва

«Купуйте смачненьке», лунає з кожного боку! Так, на ринку дуже багато всього апетитного на будь-який смак: копченості та бринза, свіжа весняна зелень із грядки та перша редиска — є все! Ціни тут більш-менш відповідають цінам на інших ринках, але якщо прийти перед закриттям, коли фермерам уже час повертатися додому, то можна «спіймати удачу» і значно покращити собі настрій.

Ціни на овочі

  • картопля — 25-40 гривень;
  • цибуля — 30-35 гривень;
  • помідори — 70-140 гривень;
  • буряк — 25-35 гривень;
  • кабачки — 80-120 гривень;
  • огірки — 70-150 гривень;
  • солодкий перець — 90-160 гривень;
  • баклажани — 100-160 гривень;
  • капуста — 25-35 гривень;
  • капуста молода — 80-90 гривень;
  • часник — 100-160 гривень;
  • морква — 25-30 гривень;
  • редис — 70-120 гривень;
  • черемша в пучках — 15-20 гривень;
  • зелень — від 10-15 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 20-35 гривень;
  • банани — 60-80 гривень;
  • грейпфрути — 60-80 гривень;
  • гранати — 80-120 гривень;
  • лимони — 60-80 гривень;
  • мандарини — 50-120 гривень;
  • апельсини — 45-100 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукти

  • яйця (десяток) — 35-85 гривень;
  • бринза — 160-200 гривень;
  • сир — 90-150 гривень.

Ціни на м’ясо

  • яловичина і телятина: задня частина — 250-280 гривень;
  • яловичина і телятина: теляча шия — 190-220 гривень;
  • яловичина і телятина: ребра — 140-180 гривень.
  • свинина: задня частина — 180-200 гривень;
  • свинина: шия — 220-260 гривень;
  • свинина: лопатка — 180-200 гривень;
  • свинина: ребра — 200-220 гривень;
  • свинина: сало свіже — 140-160 гривень;
  • свинина: сало солоне — 180-250 гривень.

Ціни на рибу

  • товстолобик — 80-100 гривень;
  • карасі — 70-90 гривень;
  • судак — 150-250 гривень;
  • короп — 80-160 гривень.

Ринок «Південний»: весна на порозі

одеса ринок

На ринку «Південному» — весна на кожному лотку: багато різної зелені, риби (поки є можливість торгувати до початку нересту), широкий вибір м’яса курчат, телятини і баранини, вдосталь яєць. За словами торговців, менше стали купувати цитрусових, сухофруктів — усім хочеться чогось зеленого і соковитого.

Ціни на овочі

  • картопля — 30-35 гривень;
  • цибуля — 30 гривень;
  • помідори — 60-120 гривень;
  • буряк — 20-35 гривень;
  • кабачки — 80-120 гривень;
  • огірки — 80-140 гривень;
  • солодкий перець — 80-160 гривень;
  • баклажани — 90-160 гривень;
  • капуста — 25-35 гривень;
  • капуста молода — 80-90 гривень;
  • часник — 90-150 гривень;
  • морква — 25 гривень;
  • редиска — 65-100 гривень;
  • черемша — 20-25 гривень;
  • зелень — від 15 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 25-40 гривень;
  • банани — 60-90 гривень;
  • грейпфрути — 60-80 гривень;
  • гранати — 100-150 гривень;
  • лимони — 60-70 гривень;
  • мандарини — 45-110 гривень;
  • апельсини — 50-100 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукти

  • яйця (десяток) — 35-80 гривень;
  • бринза — 150-220 гривень;
  • сир — 110-140 гривень.

Ціни на м’ясо

  • яловичина і телятина: задня частина — 260-280 гривень;
  • яловичина і телятина: теляча шия — 200-240 гривень;
  • яловичина і телятина: ребра — 150-180 гривень;
  • яловичина і телятина: антрекот — 200 гривень.
  • свинина: задня частина — 160-180 гривень;
  • свинина: шия — 200-240 гривень;
  • свинина: лопатка — 170-190 гривень;
  • свинина: ребра — 200 гривень;
  • свинина: сало свіже — 150-170 гривень;
  • свинина: сало солоне — 180-350 гривень.

Ціни на рибу

  • товстолобик — 80-100 гривень;
  • карасі — 60-90 гривень;
  • судак — 160-260 гривень;
  • короп — 80-160 гривень.

Ринок «Північний»: ціни зростають, люди задоволені

Розмова двох одеситок на ринку «Північному»: «Слухай, усі кажуть, що в Люби така смачна квашена капуста. Цікаво, як вона її готує?» запитує одна іншу. «Просто цукор додає», відповідає та. А ще відвідувачі ринку повеселішали. Але не тому, що ціни знизилися чи грошей побільшало. Просто погода гарна: тепло, сонце, весна… Ах так, дещо все-таки подешевшало. Мова про яйця.

Ціни на овочі

  • картопля — 25-30 гривень;
  • цибуля — 20-30 гривень;
  • помідори — 90-120 гривень;
  • буряк — 20-30 гривень;
  • кабачки — 110-130 гривень;
  • огірки — 130-150 гривень;
  • солодкий перець — 140-150 гривень;
  • баклажани — 150-200 гривень;
  • капуста — 20-25 гривень.
  • часник — 150 гривень;
  • морква — 25-30 гривень;
  • зелень — 15 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 30 гривень;
  • банани — від 75 гривень;
  • грейпфрути — 80 гривень;
  • гранати — 150 гривень;
  • лимони — 80 гривень;
  • мандарини — від 110 гривень;
  • апельсини — від 130 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукти

  • яйця (десяток) — від 30 гривень;
  • бринза — 180-210 гривень;
  • сир — 90-40 гривень.

Ціни на м’ясо

  • яловичина і телятина: задня частина — 240-250 гривень;
  • яловичина і телятина: теляча шия — 200-220 гривень;
  • яловичина і телятина: ребра — 120-150 гривень;
  • яловичина і телятина: антрекот — 170-180 гривень.
  • свинина: задня частина — 150 гривень;
  • свинина: шия — 230 гривень;
  • свинина: лопатка — 160-180 гривень;
  • свинина: ребра — 170-200 гривень;
  • свинина: сало свіже — 100-180 гривень;
  • свинина: сало солоне — 120-200 гривень.

Ціни на рибу

  • товстолобик — 100-120 гривень;
  • карасі — 75-100 гривень;
  • лобан — 190 гривень;
  • судак — 170-220 гривень;
  • короп — 120-130 гривень;
  • лящ — 70 гривень.

На Арцизькому ринку молочка дорожча, ніж на Тарутинському

одеса ринок

Арцизький центральний ринок завжди сповнений товарами та покупцями. Тут добре можна сторгувати м’ясо, прицінитися до овочів, є велике розмаїття зелені та солінь. Але молочка чомусь трохи дорожча, ніж на Тарутинському ринку, попри близьке сусідство селища, всього якихось 40 кілометрів.

Ціни на овочі

  • картопля — 28 гривень;
  • цибуля — 20 гривень;
  • помідори — 140 гривень;
  • буряк — 20 гривень;
  • кабачки — 120 гривень;
  • огірки — 90 гривень;
  • солодкий перець — 120 гривень;
  • капуста — 15 гривень;
  • часник — 150 гривень;
  • морква — 20 гривень;
  • зелень — від 25 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 25 гривень;
  • груші — 55 гривень;
  • виноград — 60 гривень;
  • лимони — 65 гривень;
  • мандарини — 65 гривень;
  • апельсини — 110 гривень;
  • ківі — 125 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукти

  • яйця (десяток) — 40 гривень;
  • бринза — 170 гривень;
  • сир — 140 гривень;
  • молоко — 30 гривень;
  • вершки — 180 гривень.

Ціни на м’ясо

  • яловичина і телятина: задня частина — 150 гривень;
  • яловичина і телятина: теляча шия — 180 гривень;
  • яловичина і телятина: ребра — 150 гривень;
  • яловичина і телятина: антрекот — 190 гривень.
  • свинина: задня частина — 150 гривень;
  • свинина: шия — 180-190 гривень;
  • свинина: лопатка — 160 гривень;
  • свинина: ребра — 135 гривень;
  • свинина: сало свіже — 60-80 гривень.

Ціни на рибу

  • товстолобик — 80-150 гривень;
  • карасі — 55-75 гривень;
  • пелінгас — 90 гривень.

Тарутинський ринок: попитом користується м’ясо з Татарбунар

ребра купаты тарутино

На Тарутинському ринку вже з’явилася полуниця, але за такою ціною, що на ці гроші можна взяти кілограм свинини, ніжки та вушка і наварити каструлю холодцю. Хоча кожному своє. М’ясо, до речі, завжди найсвіжіше, пропонують у м’ясному магазині від Татарбунарського м’ясокомбінату привітні продавці Сніжана, Олена та Олександр. Щодня, крім понеділка, сюди привозять різноманітну м’ясну продукцію, зокрема купати, ковбаси, сарделі, маринований шашлик і гриль. Тут багато постійних покупців, тому до обіду повні вітрини зазвичай спустошуються.

Ціни на овочі

  • картопля — 20-25 гривень;
  • цибуля — 18-20 гривень;
  • буряк — 25 гривень;
  • огірки — 180 гривень;
  • капуста молода — 80 гривень;
  • капуста — 15 гривень;
  • капуста пекінська — 35 гривень;
  • часник — 150-200 гривень;
  • морква — 25 гривень;
  • зелень — від 15 гривень;
  • кабачки — 100 гривень;
  • редиска — 70 гривень;
  • сині — 120 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 15-25 гривень;
  • лимони — 60-80 гривень;
  • полуниця — 250 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукти

  • яйця (десяток) — 30-35 гривень;
  • бринза овеча — 200 гривень;
  • бринза коров’яча — 150 гривень;
  • сир — 80-100 гривень;
  • молоко — 20-25 гривень;
  • сметана — 60-80 гривень;
  • вершки — 160 гривень.

Ціни на м’ясо

  • яловичина: м’якоть — 200 гривень;
  • яловичина: грудинка — 130 гривень;
  • яловичина: антрекот — 150 гривень.
  • свинина: задня частина — 150-160 гривень;
  • свинина: шия — 170 гривень;
  • свинина: ребра — 150 гривень;
  • свинина: лопатка — 155 гривень;
  • свинина: печінка — 65 гривень;
  • свинина: сало — 65-105 гривень;
  • свинина: вуха, хвости — 55-60 гривень;
  • свинина: ніжки — 45 гривень;
  • свинина: фарш — 145 гривень.

Ціни на рибу

  • товстолобик — 90 гривень;
  • карась — 65 гривень;
  • короп — 95 гривень;
  • оселедець свіжий — 200 гривень;
  • хамса — 160 гривень.

На Ренійському ринку «старі» овочі здають позиції

одеса ринок

На Ренійському ринку можна знайти дедалі більше продукції з теплиць: до редиски та капусти, що з’явилися в перших числах березня, додалися кабачки та огірки. Тож «старі» овочі та фрукти поступово починають здавати свої цінові позиції. Наприклад, яблука минулого врожаю можна купити вже по — 15 гривень за кілограм. Ще один подарунок сезону: по весні почали інтенсивно нестися кури: десяток домашніх яєць можна купити по — 35 гривень.

Ціни на овочі

  • картопля — 20-22 гривні;
  • цибуля — 20 гривень;
  • помідори — 30-100 гривень;
  • буряк — 15-20 гривень;
  • редис — 70-80 гривень;
  • часник — 120-130 гривень;
  • капуста рання — 60-80 гривень;
  • огірок ранній — 160-180 гривень;
  • зелень — від 10-15 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 15-25 гривень;
  • груші — 30-70 гривень;
  • лимони — 65-80 гривень;
  • мандарини — 75 гривень;
  • апельсини — 70-75 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукти

  • яйця (десяток) — 35-40 гривень;
  • бринза — 200-250 гривень;
  • сир — 180 гривень.

Ціни на м’ясо

  • свинина: задня частина — 150-185 гривень;
  • свинина: шия — 200 гривень;
  • свинина: лопатка — 180 гривень;
  • свинина: ребра — 180 гривень;
  • свинина: сало свіже — від 80 гривень.

Ціни на рибу

  • карась — 50-65 гривень;
  • лящ — 30-35 гривень;
  • товстолобик — 30-80 гривень;
  • судак — 120-150 гривень.

На Любашівському ринку подешевшали яйця

На Любашівському ринку кілограм свинини можна виторгувати за — 140-150 гривень. Вартість овочів зараз відносно висока, і такі цінники протримаються приблизно до середини квітня, поки на вітчизняні прилавки не надійде турецька продукція з відкритого ґрунту. У супермаркетах впали в ціні курячі яйця, а також соняшникова олія. Водночас подорожчало вершкове масло, банани та яблука. Загалом ціни на третину популярних продуктів зі споживчого кошика залишилися без змін.

Ціни на овочі

  • картопля — 16-20 гривень;
  • цибуля — 15-20 гривень;
  • помідори — 100-130 гривень;
  • морква — 20-25 гривень;
  • буряк — 20-25 гривень;
  • огірки — 130-140 гривень;
  • солодкий перець — 150 гривень;
  • капуста — 15-16 гривень;
  • часник — 140-150 гривень;
  • зелень — від 10-15 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 20-30 гривень;
  • груші — 60-75 гривень;
  • мандарини — 55-70 гривень;
  • апельсини — 75 гривень;
  • редис — 40 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукти

  • сметана — 120 гривень;
  • сир — 120 гривень;
  • масло — 250 гривень;
  • вершки — 180 гривень.

Ціни на м’ясо

  • свинина: ребра — 140 гривень;
  • свинина: сало свіже — 20-100 гривень;
  • свинина: кури — 150 гривень.

Ціни на рибу

  • короп — 100-120 гривень;
  • товстолобик — 70-80 гривень;
  • карась — 80 гривень.

Часник і зелень на ринку в Балті «в ціні»

Балтський ринок з кожним роком стає комфортнішим як для продавців, так і для покупців. Однак у базарні дні біля ринку спостерігається велике скупчення людей і транспорту, що створює певні проблеми. У зв’язку з цим на тій частині ринку, яка майже не використовується, незабаром з’явиться зручна паркувальна зона. Отже, що з цінами? Йдемо до м’ясного корпусу. Тут на десять гривень знизилася ціна на ошийок і свинячі ребра. Лопатка, битки та сало коштують, як і раніше. Молочний і рибний ряди теж тримають стабільні ціни. А от вартість яблук і картоплі знизилася на — 2-3 гривні. Проте часник і зелень, як кажуть балтійці, «в ціні».

Ціни на овочі

  • картопля — 16-18 гривень;
  • цибуля — 12-16 гривень;
  • помідори — 130 гривень;
  • буряк — 20 гривень;
  • огірки — 110 гривень;
  • солодкий перець — 100 гривень;
  • баклажани — 70 гривень;
  • капуста — 15-18 гривень;
  • часник — 150-200 гривень;
  • морква — 16-18 гривень;
  • зелень (100 г) — від 40 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 15-25 гривень;
  • лимони — 70 гривень;
  • мандарини — 60 гривень;
  • апельсини — 65 гривень.

Ціни в молочному корпусі

  • яйця (десяток) — 50 гривень;
  • бринза — 180 гривень;
  • сир — 120 гривень.

Ціни на м’ясо

  • свинина: задня частина — 170-190 гривень;
  • свинина: шия — 190 гривень;
  • свинина: лопатка — 200 гривень;
  • свинина: ребра — 160-170 гривень;
  • свинина: битки — 200 гривень;
  • свинина: сало свіже — 100-110 гривень.

Ціни на рибу

  • товстолобик — 80-90 гривень;
  • карась — 60-80 гривень;
  • короп — 120 гривень.

Огляд цін на ринках Одеси та області підготували Марія Котова, Таміла Терзян, Іван Свищ, Наталія Дімчева, Анна Чахлова, Анна Терзівець, Любов Кузьменко, Антоніна Бондарєва, Юрій Федорчук

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