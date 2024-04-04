Ринки Одеси та області: огляд цін на основні продукти харчування

Київський ринок: багато квітів, зелені, сиру, бринзи та копченостей від фермерів власного виробництва

«Купуйте смачненьке», лунає з кожного боку! Так, на ринку дуже багато всього апетитного на будь-який смак: копченості та бринза, свіжа весняна зелень із грядки та перша редиска — є все! Ціни тут більш-менш відповідають цінам на інших ринках, але якщо прийти перед закриттям, коли фермерам уже час повертатися додому, то можна «спіймати удачу» і значно покращити собі настрій.

Ціни на овочі

картопля — 25-40 гривень;

цибуля — 30-35 гривень;

помідори — 70-140 гривень;

буряк — 25-35 гривень;

кабачки — 80-120 гривень;

огірки — 70-150 гривень;

солодкий перець — 90-160 гривень;

баклажани — 100-160 гривень;

капуста — 25-35 гривень;

капуста молода — 80-90 гривень;

часник — 100-160 гривень;

морква — 25-30 гривень;

редис — 70-120 гривень;

черемша в пучках — 15-20 гривень;

зелень — від 10-15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 20-35 гривень;

банани — 60-80 гривень;

грейпфрути — 60-80 гривень;

гранати — 80-120 гривень;

лимони — 60-80 гривень;

мандарини — 50-120 гривень;

апельсини — 45-100 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукти

яйця (десяток) — 35-85 гривень;

бринза — 160-200 гривень;

сир — 90-150 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина і телятина: задня частина — 250-280 гривень;

яловичина і телятина: теляча шия — 190-220 гривень;

яловичина і телятина: ребра — 140-180 гривень.

свинина: задня частина — 180-200 гривень;

свинина: шия — 220-260 гривень;

свинина: лопатка — 180-200 гривень;

свинина: ребра — 200-220 гривень;

свинина: сало свіже — 140-160 гривень;

свинина: сало солоне — 180-250 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 80-100 гривень;

карасі — 70-90 гривень;

судак — 150-250 гривень;

короп — 80-160 гривень.

Ринок «Південний»: весна на порозі

На ринку «Південному» — весна на кожному лотку: багато різної зелені, риби (поки є можливість торгувати до початку нересту), широкий вибір м’яса курчат, телятини і баранини, вдосталь яєць. За словами торговців, менше стали купувати цитрусових, сухофруктів — усім хочеться чогось зеленого і соковитого.

Ціни на овочі

картопля — 30-35 гривень;

цибуля — 30 гривень;

помідори — 60-120 гривень;

буряк — 20-35 гривень;

кабачки — 80-120 гривень;

огірки — 80-140 гривень;

солодкий перець — 80-160 гривень;

баклажани — 90-160 гривень;

капуста — 25-35 гривень;

капуста молода — 80-90 гривень;

часник — 90-150 гривень;

морква — 25 гривень;

редиска — 65-100 гривень;

черемша — 20-25 гривень;

зелень — від 15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 25-40 гривень;

банани — 60-90 гривень;

грейпфрути — 60-80 гривень;

гранати — 100-150 гривень;

лимони — 60-70 гривень;

мандарини — 45-110 гривень;

апельсини — 50-100 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукти

яйця (десяток) — 35-80 гривень;

бринза — 150-220 гривень;

сир — 110-140 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина і телятина: задня частина — 260-280 гривень;

яловичина і телятина: теляча шия — 200-240 гривень;

яловичина і телятина: ребра — 150-180 гривень;

яловичина і телятина: антрекот — 200 гривень.

свинина: задня частина — 160-180 гривень;

свинина: шия — 200-240 гривень;

свинина: лопатка — 170-190 гривень;

свинина: ребра — 200 гривень;

свинина: сало свіже — 150-170 гривень;

свинина: сало солоне — 180-350 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 80-100 гривень;

карасі — 60-90 гривень;

судак — 160-260 гривень;

короп — 80-160 гривень.

Ринок «Північний»: ціни зростають, люди задоволені

Розмова двох одеситок на ринку «Північному»: «Слухай, усі кажуть, що в Люби така смачна квашена капуста. Цікаво, як вона її готує?» запитує одна іншу. «Просто цукор додає», відповідає та. А ще відвідувачі ринку повеселішали. Але не тому, що ціни знизилися чи грошей побільшало. Просто погода гарна: тепло, сонце, весна… Ах так, дещо все-таки подешевшало. Мова про яйця.

Ціни на овочі

картопля — 25-30 гривень;

цибуля — 20-30 гривень;

помідори — 90-120 гривень;

буряк — 20-30 гривень;

кабачки — 110-130 гривень;

огірки — 130-150 гривень;

солодкий перець — 140-150 гривень;

баклажани — 150-200 гривень;

капуста — 20-25 гривень.

часник — 150 гривень;

морква — 25-30 гривень;

зелень — 15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 30 гривень;

банани — від 75 гривень;

грейпфрути — 80 гривень;

гранати — 150 гривень;

лимони — 80 гривень;

мандарини — від 110 гривень;

апельсини — від 130 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукти

яйця (десяток) — від 30 гривень;

бринза — 180-210 гривень;

сир — 90-40 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина і телятина: задня частина — 240-250 гривень;

яловичина і телятина: теляча шия — 200-220 гривень;

яловичина і телятина: ребра — 120-150 гривень;

яловичина і телятина: антрекот — 170-180 гривень.

свинина: задня частина — 150 гривень;

свинина: шия — 230 гривень;

свинина: лопатка — 160-180 гривень;

свинина: ребра — 170-200 гривень;

свинина: сало свіже — 100-180 гривень;

свинина: сало солоне — 120-200 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 100-120 гривень;

карасі — 75-100 гривень;

лобан — 190 гривень;

судак — 170-220 гривень;

короп — 120-130 гривень;

лящ — 70 гривень.

На Арцизькому ринку молочка дорожча, ніж на Тарутинському

Арцизький центральний ринок завжди сповнений товарами та покупцями. Тут добре можна сторгувати м’ясо, прицінитися до овочів, є велике розмаїття зелені та солінь. Але молочка чомусь трохи дорожча, ніж на Тарутинському ринку, попри близьке сусідство селища, всього якихось 40 кілометрів.

Ціни на овочі

картопля — 28 гривень;

цибуля — 20 гривень;

помідори — 140 гривень;

буряк — 20 гривень;

кабачки — 120 гривень;

огірки — 90 гривень;

солодкий перець — 120 гривень;

капуста — 15 гривень;

часник — 150 гривень;

морква — 20 гривень;

зелень — від 25 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 25 гривень;

груші — 55 гривень;

виноград — 60 гривень;

лимони — 65 гривень;

мандарини — 65 гривень;

апельсини — 110 гривень;

ківі — 125 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукти

яйця (десяток) — 40 гривень;

бринза — 170 гривень;

сир — 140 гривень;

молоко — 30 гривень;

вершки — 180 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина і телятина: задня частина — 150 гривень;

яловичина і телятина: теляча шия — 180 гривень;

яловичина і телятина: ребра — 150 гривень;

яловичина і телятина: антрекот — 190 гривень.

свинина: задня частина — 150 гривень;

свинина: шия — 180-190 гривень;

свинина: лопатка — 160 гривень;

свинина: ребра — 135 гривень;

свинина: сало свіже — 60-80 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 80-150 гривень;

карасі — 55-75 гривень;

пелінгас — 90 гривень.

Тарутинський ринок: попитом користується м’ясо з Татарбунар

На Тарутинському ринку вже з’явилася полуниця, але за такою ціною, що на ці гроші можна взяти кілограм свинини, ніжки та вушка і наварити каструлю холодцю. Хоча кожному своє. М’ясо, до речі, завжди найсвіжіше, пропонують у м’ясному магазині від Татарбунарського м’ясокомбінату привітні продавці Сніжана, Олена та Олександр. Щодня, крім понеділка, сюди привозять різноманітну м’ясну продукцію, зокрема купати, ковбаси, сарделі, маринований шашлик і гриль. Тут багато постійних покупців, тому до обіду повні вітрини зазвичай спустошуються.

Ціни на овочі

картопля — 20-25 гривень;

цибуля — 18-20 гривень;

буряк — 25 гривень;

огірки — 180 гривень;

капуста молода — 80 гривень;

капуста — 15 гривень;

капуста пекінська — 35 гривень;

часник — 150-200 гривень;

морква — 25 гривень;

зелень — від 15 гривень;

кабачки — 100 гривень;

редиска — 70 гривень;

сині — 120 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 15-25 гривень;

лимони — 60-80 гривень;

полуниця — 250 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукти

яйця (десяток) — 30-35 гривень;

бринза овеча — 200 гривень;

бринза коров’яча — 150 гривень;

сир — 80-100 гривень;

молоко — 20-25 гривень;

сметана — 60-80 гривень;

вершки — 160 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина: м’якоть — 200 гривень;

яловичина: грудинка — 130 гривень;

яловичина: антрекот — 150 гривень.

свинина: задня частина — 150-160 гривень;

свинина: шия — 170 гривень;

свинина: ребра — 150 гривень;

свинина: лопатка — 155 гривень;

свинина: печінка — 65 гривень;

свинина: сало — 65-105 гривень;

свинина: вуха, хвости — 55-60 гривень;

свинина: ніжки — 45 гривень;

свинина: фарш — 145 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 90 гривень;

карась — 65 гривень;

короп — 95 гривень;

оселедець свіжий — 200 гривень;

хамса — 160 гривень.

На Ренійському ринку «старі» овочі здають позиції

На Ренійському ринку можна знайти дедалі більше продукції з теплиць: до редиски та капусти, що з’явилися в перших числах березня, додалися кабачки та огірки. Тож «старі» овочі та фрукти поступово починають здавати свої цінові позиції. Наприклад, яблука минулого врожаю можна купити вже по — 15 гривень за кілограм. Ще один подарунок сезону: по весні почали інтенсивно нестися кури: десяток домашніх яєць можна купити по — 35 гривень.

Ціни на овочі

картопля — 20-22 гривні;

цибуля — 20 гривень;

помідори — 30-100 гривень;

буряк — 15-20 гривень;

редис — 70-80 гривень;

часник — 120-130 гривень;

капуста рання — 60-80 гривень;

огірок ранній — 160-180 гривень;

зелень — від 10-15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 15-25 гривень;

груші — 30-70 гривень;

лимони — 65-80 гривень;

мандарини — 75 гривень;

апельсини — 70-75 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукти

яйця (десяток) — 35-40 гривень;

бринза — 200-250 гривень;

сир — 180 гривень.

Ціни на м’ясо

свинина: задня частина — 150-185 гривень;

свинина: шия — 200 гривень;

свинина: лопатка — 180 гривень;

свинина: ребра — 180 гривень;

свинина: сало свіже — від 80 гривень.

Ціни на рибу

карась — 50-65 гривень;

лящ — 30-35 гривень;

товстолобик — 30-80 гривень;

судак — 120-150 гривень.

На Любашівському ринку подешевшали яйця

На Любашівському ринку кілограм свинини можна виторгувати за — 140-150 гривень. Вартість овочів зараз відносно висока, і такі цінники протримаються приблизно до середини квітня, поки на вітчизняні прилавки не надійде турецька продукція з відкритого ґрунту. У супермаркетах впали в ціні курячі яйця, а також соняшникова олія. Водночас подорожчало вершкове масло, банани та яблука. Загалом ціни на третину популярних продуктів зі споживчого кошика залишилися без змін.

Ціни на овочі

картопля — 16-20 гривень;

цибуля — 15-20 гривень;

помідори — 100-130 гривень;

морква — 20-25 гривень;

буряк — 20-25 гривень;

огірки — 130-140 гривень;

солодкий перець — 150 гривень;

капуста — 15-16 гривень;

часник — 140-150 гривень;

зелень — від 10-15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 20-30 гривень;

груші — 60-75 гривень;

мандарини — 55-70 гривень;

апельсини — 75 гривень;

редис — 40 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукти

сметана — 120 гривень;

сир — 120 гривень;

масло — 250 гривень;

вершки — 180 гривень.

Ціни на м’ясо

свинина: ребра — 140 гривень;

свинина: сало свіже — 20-100 гривень;

свинина: кури — 150 гривень.

Ціни на рибу

короп — 100-120 гривень;

товстолобик — 70-80 гривень;

карась — 80 гривень.

Часник і зелень на ринку в Балті «в ціні»

Балтський ринок з кожним роком стає комфортнішим як для продавців, так і для покупців. Однак у базарні дні біля ринку спостерігається велике скупчення людей і транспорту, що створює певні проблеми. У зв’язку з цим на тій частині ринку, яка майже не використовується, незабаром з’явиться зручна паркувальна зона. Отже, що з цінами? Йдемо до м’ясного корпусу. Тут на десять гривень знизилася ціна на ошийок і свинячі ребра. Лопатка, битки та сало коштують, як і раніше. Молочний і рибний ряди теж тримають стабільні ціни. А от вартість яблук і картоплі знизилася на — 2-3 гривні. Проте часник і зелень, як кажуть балтійці, «в ціні».

Ціни на овочі

картопля — 16-18 гривень;

цибуля — 12-16 гривень;

помідори — 130 гривень;

буряк — 20 гривень;

огірки — 110 гривень;

солодкий перець — 100 гривень;

баклажани — 70 гривень;

капуста — 15-18 гривень;

часник — 150-200 гривень;

морква — 16-18 гривень;

зелень (100 г) — від 40 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 15-25 гривень;

лимони — 70 гривень;

мандарини — 60 гривень;

апельсини — 65 гривень.

Ціни в молочному корпусі

яйця (десяток) — 50 гривень;

бринза — 180 гривень;

сир — 120 гривень.

Ціни на м’ясо

свинина: задня частина — 170-190 гривень;

свинина: шия — 190 гривень;

свинина: лопатка — 200 гривень;

свинина: ребра — 160-170 гривень;

свинина: битки — 200 гривень;

свинина: сало свіже — 100-110 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 80-90 гривень;

карась — 60-80 гривень;

короп — 120 гривень.

Огляд цін на ринках Одеси та області підготували Марія Котова, Таміла Терзян, Іван Свищ, Наталія Дімчева, Анна Чахлова, Анна Терзівець, Любов Кузьменко, Антоніна Бондарєва, Юрій Федорчук