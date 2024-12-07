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Де в Одесі відкрилася ще одна ковзанка

Де в Одесі відкрилася ще одна ковзанка

В Одесі в День Святого Миколая, 6 грудня, запрацювала ще одна ковзанка – на проспекті Небесної Сотні. Йдеться про льодову арену Led.ok, розташовану на місці колишнього скейт-парку, біля ТЦ «Ексбит».

Як розповіли у прес-службі мерії міста, на честь Дня Святого Миколая та відкриття ковзанки там пройшли святкові заходи для дітей. Але через дощову погоду їх довелося проводити у приміщенні закладу.

В Одесі в День Святого Миколая, 6 грудня, запрацювала ще одна ковзанка
Повідомляється, що першими відвідувачами ковзанки цього сезону стали діти загиблих захисників України.

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«Святий Миколай зі своїми помічниками, артистами-вихованцями Одеського палацу дитячої та юнацької творчості «Біла акація», подарували всім присутнім святковий настрій, квитки на ковзанку та смаколики від Благодійного фонду «Дотягнись до неба». Також діти отримали запрошення на цікаву екскурсію до Музею науки», – розповіли в одеській мерії.

Святкова програма для дітей на відкритті одеської ковзанки

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