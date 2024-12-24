Що таке секретний заповіт і для чого він потрібен?

Як оформити секретний заповіт?

Наведемо наочний приклад. Бабуся вирішила скласти заповіт, але не хоче, щоб онуки дізналися, кому дістанеться її квартира. Вона пише заповіт, кладе його в конверт, обов’язково конверт заклеює, ставить зверху свій підпис і відносить нотаріусу.

Нотаріус на конверті ставить свій напис, скріплює печаткою і в присутності бабусі пакує конверт у ще один і опечатує. На цьому фінальному конверті зверху пише дані бабусі (прізвище, ім’я та по батькові, дату народження і дату прийняття заповіту).

Коли настає момент, нотаріус відкриває конверт, зачитує заповіт родичам у присутності двох свідків та оформлює протокол.

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