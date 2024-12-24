Що таке секретний заповіт і для чого він потрібен?

Секретний заповіт – це документ, у якому людина викладає свою останню волю, але її зміст залишається таємницею до моменту оголошення.
Як оформити секретний заповіт?
Наведемо наочний приклад. Бабуся вирішила скласти заповіт, але не хоче, щоб онуки дізналися, кому дістанеться її квартира. Вона пише заповіт, кладе його в конверт, обов’язково конверт заклеює, ставить зверху свій підпис і відносить нотаріусу.
Нотаріус на конверті ставить свій напис, скріплює печаткою і в присутності бабусі пакує конверт у ще один і опечатує. На цьому фінальному конверті зверху пише дані бабусі (прізвище, ім’я та по батькові, дату народження і дату прийняття заповіту).
Коли настає момент, нотаріус відкриває конверт, зачитує заповіт родичам у присутності двох свідків та оформлює протокол.
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