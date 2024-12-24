Что такое секретное завещание и для чего оно нужно?

Секретное завещание – это документ, в котором человек излагает свою последнюю волю, но его содержание остается тайной до момента объявления.
Как оформить секретное завещание?
Приведем наглядный пример. Бабушка решила составить завещание, но не хочет, чтобы внуки узнали, кому достанется ее квартира. Она пишет завещание, кладет его в конверт, обязательно конверт заклеивает, ставит сверху свою подпись и относит нотариусу.
Нотариус на конверте ставит свою надпись, скрепляет печатью и в присутствии бабушки упаковывает конверт в еще один и опечатывает. На этом финальном конверте сверху пишет данные бабушки (фамилия, имя и отчество, дату рождения и дату принятия завещания).
Когда наступает момент, нотариус открывает конверт, зачитывает завещание родственникам в присутствии двух свидетелей и оформляет протокол.
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