Что такое секретное завещание и для чего оно нужно?

Как оформить секретное завещание?

Приведем наглядный пример. Бабушка решила составить завещание, но не хочет, чтобы внуки узнали, кому достанется ее квартира. Она пишет завещание, кладет его в конверт, обязательно конверт заклеивает, ставит сверху свою подпись и относит нотариусу.

Нотариус на конверте ставит свою надпись, скрепляет печатью и в присутствии бабушки упаковывает конверт в еще один и опечатывает. На этом финальном конверте сверху пишет данные бабушки (фамилия, имя и отчество, дату рождения и дату принятия завещания).

Когда наступает момент, нотариус открывает конверт, зачитывает завещание родственникам в присутствии двух свидетелей и оформляет протокол.

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