Чи можуть пенсіонери звернутися до суду і не платити за судові витрати?

Відповідно до статті 14 Закону «Про безкоштовну юридичну допомогу», право на безоплатну вторинну юридичну допомогу (представництво інтересів людини в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, допомога при складанні документів для звернення до суду) мають:

повнолітні особи, якщо їх середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3028 грн. х 2 = 6056 грн.);

особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соцдопомогу у розмірі, що не перевищує 6056 грн;

особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і особи, що належать до жертв нацистських переслідувань.

Отримати таку допомогу можна не більше шести разів протягом бюджетного періоду і одночасно не більше ніж за шістьма рішеннями про надання безкоштовної вторинної юридичної допомоги.

Надають таку допомогу юристи та адвокати центрів безкоштовної правової допомоги за телефоном 0 (800) 213-103 (дзвінки у межах України безкоштовні).