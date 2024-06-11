Чи можуть пенсіонери звернутися до суду і не платити за судові витрати?

Звертаючись до суду із позовною заявою, особа відповідно до вимог процесуального законодавства має сплатити судовий збір, розмір якого встановлено Законом «Про судовий збір». Водночас, деякі категорії громадян мають право на безкоштовну вторинну юридичну допомогу.
Відповідно до статті 14 Закону «Про безкоштовну юридичну допомогу», право на безоплатну вторинну юридичну допомогу (представництво інтересів людини в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, допомога при складанні документів для звернення до суду) мають:
- повнолітні особи, якщо їх середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3028 грн. х 2 = 6056 грн.);
- особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соцдопомогу у розмірі, що не перевищує 6056 грн;
- особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і особи, що належать до жертв нацистських переслідувань.
Отримати таку допомогу можна не більше шести разів протягом бюджетного періоду і одночасно не більше ніж за шістьма рішеннями про надання безкоштовної вторинної юридичної допомоги.
Надають таку допомогу юристи та адвокати центрів безкоштовної правової допомоги за телефоном 0 (800) 213-103 (дзвінки у межах України безкоштовні).