Чи можна оформити заповіт у лікарні?

За словами юристів, заповіт людини, яка перебуває на лікуванні в лікарні чи шпиталі, або проживає в будинку-інтернаті для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, може бути засвідчено:

головним лікарем;

його заступником з медичної частини;

черговим лікарем цієї лікарні;

начальником шпиталю;

директором чи головним лікарем будинку-інтернату.

Для посвідчення такого заповіту обов’язковою є присутність не менше двох свідків.

Перед складанням заповіту посадові особи повинні встановити особистість пацієнта і з’ясувати, чи є він дієздатним (чи усвідомлює він свої дії), а потім зобов’язані передати один екземпляр заповіту до державного нотаріального архіву за місцем проживання заповідача.

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