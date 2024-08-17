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Чи можна оформити заповіт у лікарні?

Чи можна оформити заповіт у лікарні?

Якщо особа, яка склала заповіт, перебуває у лікарні, шпиталі, будинку для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, її заповіт може бути засвідчений головним лікарем, його заступником по медичній частині або черговим лікарем цього закладу.

За словами юристів, заповіт людини, яка перебуває на лікуванні в лікарні чи шпиталі, або проживає в будинку-інтернаті для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, може бути засвідчено:

  • головним лікарем;
  • його заступником з медичної частини;
  • черговим лікарем цієї лікарні;
  • начальником шпиталю;
  • директором чи головним лікарем будинку-інтернату.

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Для посвідчення такого заповіту обов’язковою є присутність не менше двох свідків.

Перед складанням заповіту посадові особи повинні встановити особистість пацієнта і з’ясувати, чи є він дієздатним (чи усвідомлює він свої дії), а потім зобов’язані передати один екземпляр заповіту до державного нотаріального архіву за місцем проживання заповідача.

Якщо у вас є питання з цього приводу, телефонуйте в систему безкоштовної правової допомоги за телефоном: 0800-213-103 у будні з 8.00 до 18.00, дзвінки в межах України безкоштовні.

Раніше ми розповідали, чи повинен сімейний лікар виїжджати до пацієнта додому.

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