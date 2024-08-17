Чи можна оформити заповіт у лікарні?

Якщо особа, яка склала заповіт, перебуває у лікарні, шпиталі, будинку для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, її заповіт може бути засвідчений головним лікарем, його заступником по медичній частині або черговим лікарем цього закладу.
За словами юристів, заповіт людини, яка перебуває на лікуванні в лікарні чи шпиталі, або проживає в будинку-інтернаті для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, може бути засвідчено:
- головним лікарем;
- його заступником з медичної частини;
- черговим лікарем цієї лікарні;
- начальником шпиталю;
- директором чи головним лікарем будинку-інтернату.
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Для посвідчення такого заповіту обов’язковою є присутність не менше двох свідків.
Перед складанням заповіту посадові особи повинні встановити особистість пацієнта і з’ясувати, чи є він дієздатним (чи усвідомлює він свої дії), а потім зобов’язані передати один екземпляр заповіту до державного нотаріального архіву за місцем проживання заповідача.
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