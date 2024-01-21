Що можна і чого не можна надсилати «Новою поштою»

Продукти харчування

За інформацією перевізника, «Нова пошта» не приймає до відправки продукти харчування, які потребують спеціального температурного режиму або з терміном придатності до 5 діб (терміни зберігання повинні бути зазначені на упаковці), охолоджені або заморожені продукти, молочні продукти.

«Новою поштою» можна відправляти овочі, фрукти, ягоди та зелень, які упаковані відповідно до стандартів упаковки перевізника і не несуть ризиків забруднити інші відправлення. Також вони не повинні бути виготовлені в місцевості, де оголошено карантин. Упаковка дозволених продуктів обов’язково має бути транспортна.

Так, будь-які скляні та бляшанки з консервацією перевізник прийме до відправки за умови, що будуть упаковані належним чином (тобто скло не повинно розбитися, а бляшанки мають бути без ознак пошкодження цілісності ємності).

Алкоголь та сигарети

«Нова пошта» приймає до відправки алкогольні напої лише із вмістом спирту до 70% у скляній та іншій тарі ємністю не більше 5 літрів.

Цигарки відправляти не можна, так само як і тютюн у будь-якому вигляді.

Ліки та медичні вироби

Відправляти «Новою поштою» Україною можна:

медичні вироби, біологічно активні добавки або дієтичні засоби, косметичні засоби, які замовляються клієнтами онлайн в аптеках/аптечних супермаркетах;

препарати, які не належать до лікарських засобів та не потребують спеціальних температурних умов;

біологічний матеріал людини у формі мазка (у тому числі з ротової порожнини);

медичні, антисептичні, дезінфікуючі та миючі засоби із вмістом спирту до 70%, включаючи пластикову та металеву тару ємністю не більше 10 літрів.

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Категорично заборонено відправлення, якщо це:

лікарські засоби, що потребують особливих умов зберігання та перевезення (у тому числі перекис водню), етиловий спирт, ветеринарні імунобіологічні засоби;

психотропні речовини та прекурсори, включені Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ до списку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України.

Що не можна надсилати по «Новій пошті»

«Новою поштою» не вдасться передати національну та іноземну валюту, а також цінні папери (виняток – нумізматичні монети та їх колекції).

Заборонено відправляти вогнепальну зброю всіх видів, а також:

основні частини зброї, пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими або аналогічними своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії, та патрони до них;

холодна зброя та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо);

боєприпаси;

засоби ініціювання вибуху;

вибухові речовини або вибухові пристрої;

легкозаймисті або інші небезпечні речовини, якщо інше не передбачено законодавством.

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