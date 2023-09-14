Нововведення на пошті: що заборонили пересилати у посилках

В Україні заборонили пересилати поштою певні предмети. Їх перелік затвердив Кабмін. Також в Постанові йдеться про міжнародні відправлення. Більш того, деякі предмети дозволено вилучати.
Про це йдеться в Постанові Кабміну №958 від 08.092023 р.
Рішення Кабміну стосується всіх поштових операторів країни. Таким чином, Україною забороняється пересилати, зокрема:
- гроші будь-якої валюти – крім нумізматичних монет та їх колекцій;
- харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;
- алкогольні напої з вмістом етилового спирту понад 8,5%, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, де немає марок акцизного податку встановленого зразка;
- зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
- тварин та отруйні рослини;
- спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо.
Водночас у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:
- вогнепальну зброю усіх видів,
- основні частини зброї,
- пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії,
- патрони до них,
- холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойові припаси, засоби ініціювання вибуху,
- вибухові речовини або вибухові пристрої,
- легкозаймисті або інші небезпечні речовини,
- наркотичні засоби,
- психотропні речовини,
- прекурсори,
- радіоактивні речовини,
- паспорт, трудову книгу та низку документів,
- токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини.
Є виняток лише для закордонного паспорта. Його можна буде переслати за кордон, допоки діє воєнний стан.
Заборонені речі вилучатимуть митні органи, а про виявлені у поштових відправленнях харчові продукти з малим терміном придатності, а також небезпечні предмети – знищуватимуться.
Відправлення грошей у посилках
Виявлена у посилках Україною гривня повертається відправнику або пересилається адресату поштовим переказом.
А іноземна валюта пересилається відправнику або одержувачу у листі з оголошеною цінністю з описом вкладення (та наступною оплатою за цим тарифом).
У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення відповідно до цього порядку, –
йдеться в постанові.
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