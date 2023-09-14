Нововведення на пошті: що заборонили пересилати у посилках

В Україні заборонили пересилати поштою певні предмети. Їх перелік затвердив Кабмін. Також в Постанові йдеться про міжнародні відправлення. Більш того, деякі предмети дозволено вилучати.

Про це йдеться в Постанові Кабміну №958 від 08.092023 р.

Рішення Кабміну стосується всіх поштових операторів країни. Таким чином, Україною забороняється пересилати, зокрема:

гроші будь-якої валюти – крім нумізматичних монет та їх колекцій;

харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;

алкогольні напої з вмістом етилового спирту понад 8,5%, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, де немає марок акцизного податку встановленого зразка;

зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;

тварин та отруйні рослини;

спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо.

Водночас у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:

вогнепальну зброю усіх видів,

основні частини зброї,

пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії,

патрони до них,

холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойові припаси, засоби ініціювання вибуху,

вибухові речовини або вибухові пристрої,

легкозаймисті або інші небезпечні речовини,

наркотичні засоби,

психотропні речовини,

прекурсори,

радіоактивні речовини,

паспорт, трудову книгу та низку документів,

токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини.

Є виняток лише для закордонного паспорта. Його можна буде переслати за кордон, допоки діє воєнний стан.

Заборонені речі вилучатимуть митні органи, а про виявлені у поштових відправленнях харчові продукти з малим терміном придатності, а також небезпечні предмети – знищуватимуться.

Відправлення грошей у посилках

Виявлена у посилках Україною гривня повертається відправнику або пересилається адресату поштовим переказом.

А іноземна валюта пересилається відправнику або одержувачу у листі з оголошеною цінністю з описом вкладення (та наступною оплатою за цим тарифом).

У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення відповідно до цього порядку, –

йдеться в постанові.

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