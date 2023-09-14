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Нововведення на пошті: що заборонили пересилати у посилках

Нововведення на пошті: що заборонили пересилати у посилках

В Україні заборонили пересилати поштою певні предмети. Їх перелік затвердив Кабмін. Також в Постанові йдеться про міжнародні відправлення. Більш того, деякі предмети дозволено вилучати.

Про це йдеться в Постанові Кабміну №958 від 08.092023 р.

Рішення Кабміну стосується всіх поштових операторів країни. Таким чином, Україною забороняється пересилати, зокрема:

  • гроші будь-якої валюти – крім нумізматичних монет та їх колекцій;
  • харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;
  • алкогольні напої з вмістом етилового спирту понад 8,5%, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, де немає марок акцизного податку встановленого зразка;
  • зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
  • тварин та отруйні рослини;
  • спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо.

Водночас у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:

  • вогнепальну зброю усіх видів,
  • основні частини зброї,
  • пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії,
  • патрони до них,
  • холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойові припаси, засоби ініціювання вибуху,
  • вибухові речовини або вибухові пристрої,
  • легкозаймисті або інші небезпечні речовини,
  • наркотичні засоби,
  • психотропні речовини,
  • прекурсори,
  • радіоактивні речовини,
  • паспорт, трудову книгу та низку документів,
  • токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини.

Є виняток лише для закордонного паспорта. Його можна буде переслати за кордон, допоки діє воєнний стан.

Заборонені речі вилучатимуть митні органи, а про виявлені у поштових відправленнях харчові продукти з малим терміном придатності, а також небезпечні предмети – знищуватимуться.

Відправлення грошей у посилках

Виявлена у посилках Україною гривня повертається відправнику або пересилається адресату поштовим переказом.

А іноземна валюта пересилається відправнику або одержувачу у листі з оголошеною цінністю з описом вкладення (та наступною оплатою за цим тарифом).

У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення відповідно до цього порядку, –

йдеться в постанові.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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