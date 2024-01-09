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Нова пошта змінить назву: подробиці

Нова пошта змінить назву: подробиці

На ринку України Нова пошта з’явилася у 2001 році. За ці роки це вже не просто оператор доставлення посилок, а надає безліч послуг. Тому група компаній Нова пошта змінює назву на NOVA.

Про це повідомили у пресслужбі Нової пошти.

У повідомленні йдеться, що оскільки спектр послуг, які надає Нова пошта, розширений, то й група компаній має називатися інакше – мати значно ширший сенс.

Як повідомили у пресслужбі, за цей час створювалися нові компанії й продукти:

  • NovaPay – відкриває рахунки для клієнтів;
  • Nova Digital – пропонує IT-рішення, які дозволяють не хвилюватися за рідних або за захист бізнесу від кібератак;
  • Nova Global, що доставляє з різних континентів;
  • Supernova Airlines надає швидку доставку своїм клієнтам із будь-якої точки світу та невдовзі почне трансконтинентальні польоти вантажними літаками.

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Та й сама Нова пошта, окрім доставки, продає послуги фулфілменту (комплекс операцій з моменту оформлення замовлення покупцем та до моменту отримання ним покупки, – прим.ред.), фрахтових перевезень та працює в Європі.

Ми вже набагато більше, аніж пошта, тому прибираємо це слово саме у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів — NOVA, –

повідомили у компанії.

Але зауважили, що Нова пошта як логістичний оператор залишається Новою поштою. Жодних змін у назві та логотипі не буде. А зміни стосуються назви саме групи компаній. Знайома нам понад два десятиліття Нова пошта залишиться Новою поштою.

Також у повідомленні сказано, що Нова пошта має найдоступнішу мережу для клієнтів: 11 400 відділень та 15 500 поштоматів по всій Україні. Доставляє по країні за 24 години, а в межах міста в той самий день.

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