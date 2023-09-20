Новини Одеси та Одеської області

Як безкоштовно отримати знеболювальні ліки?

Як безкоштовно отримати знеболювальні ліки?

З 31 серпня 2023 року перелік ліків за програмою «Доступні ліки» поповнився препаратами для паліативних хворих (людей з тяжкими захворюваннями). Зокрема, вже можна отримати шість препаратів «Морфіну» у таблетках: чотири безкоштовно і два – з невеликою доплатою.

Отримати знеболювальні можуть люди, у яких встановлено основний діагноз, паліативний статус і діагноз «хронічний біль».

Що потрібно зробити, щоб отримати ліки?

Звернутися до сімейного або лікуючого лікаря

  • Пацієнтам з онкологією: звернутися до сімейного лікаря. Лікар за наявності паліативного статусу встановить діагноз «хронічний біль» і створить електронний рецепт.
  • Пацієнтам з психічними розладами: звернутися до лікаря-психіатра. Лікар за наявності паліативного статусу встановить діагноз «хронічний біль» і створить електронний рецепт.
  • Іншим паліативним пацієнтам: звернутися до сімейного лікаря по направлення до лікаря-фахівця. Лікар за наявності паліативного статусу встановить діагноз «хронічний біль» і призначить знеболювальні ліки. Далі – звернутися до сімейного лікаря, який створить електронний рецепт.

Відвідати аптеку

Відвідати будь-яку аптеку, яка має договір з Національною службою здоров’я (НСЗУ) за напрямом «Опіоїдні анальгетики», і надати працівникові аптеки електронний рецепт у вигляді 16-значного номера і код підтвердження.

До відома: знайти найближчу аптеку, що відпускає знеболювальні, можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.

Вибрати потрібні препарати

Вибрати із запропонованих працівником аптеки ті препарати, вартість яких відшкодовується державою.

Читайте також: Медичний канабіс: що це таке та які захворювання лікує.

Фото 5 каналу

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати