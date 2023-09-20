Як безкоштовно отримати знеболювальні ліки?

З 31 серпня 2023 року перелік ліків за програмою «Доступні ліки» поповнився препаратами для паліативних хворих (людей з тяжкими захворюваннями). Зокрема, вже можна отримати шість препаратів «Морфіну» у таблетках: чотири безкоштовно і два – з невеликою доплатою.
Отримати знеболювальні можуть люди, у яких встановлено основний діагноз, паліативний статус і діагноз «хронічний біль».
Що потрібно зробити, щоб отримати ліки?
Звернутися до сімейного або лікуючого лікаря
- Пацієнтам з онкологією: звернутися до сімейного лікаря. Лікар за наявності паліативного статусу встановить діагноз «хронічний біль» і створить електронний рецепт.
- Пацієнтам з психічними розладами: звернутися до лікаря-психіатра. Лікар за наявності паліативного статусу встановить діагноз «хронічний біль» і створить електронний рецепт.
- Іншим паліативним пацієнтам: звернутися до сімейного лікаря по направлення до лікаря-фахівця. Лікар за наявності паліативного статусу встановить діагноз «хронічний біль» і призначить знеболювальні ліки. Далі – звернутися до сімейного лікаря, який створить електронний рецепт.
Відвідати аптеку
Відвідати будь-яку аптеку, яка має договір з Національною службою здоров’я (НСЗУ) за напрямом «Опіоїдні анальгетики», і надати працівникові аптеки електронний рецепт у вигляді 16-значного номера і код підтвердження.
До відома: знайти найближчу аптеку, що відпускає знеболювальні, можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.
Вибрати потрібні препарати
Вибрати із запропонованих працівником аптеки ті препарати, вартість яких відшкодовується державою.
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