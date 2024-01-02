Одеський центр зайнятості запрошує здобути затребувану професію

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

8 січня 2024 року розпочинається навчання за робітничими професіями електрогазозварювальник (термін навчання – 5,5 місяців) та оператор верстатів з програмним управлінням (термін навчання – 4,5 місяців).

Навчання можуть пройти:

зареєстровані безробітні – за рахунок коштів Фонду;

деякі категорії громадян із числа небезробітних – на підставі ваучера;

небезробітні – за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб.

За більш детальною інформацією можна звернутися до найближчого Центру зайнятості або за телефоном: (048) 230 12 61.

Графік навчання у Центрі на січень 2024 року

Багато військових, які повернулися із зони бойових дій, не можуть влаштуватися на колишню роботу, оскільки їм не дозволяє стан здоров’я. Щоб вони могли набути інших навичок та роботи до душі, державна служба зайнятості надає ваучери на безкоштовну освіту.

Безкоштовні ваучери допоможуть здобути нову професію, підвищити кваліфікацію або вдосконалити свої знання та вміння. А це, своєю чергою, допоможе знайти своє місце на ринку праці тим, хто сьогодні залишився без роботи. Отримати такий ваучер можна лише один раз, і при цьому зовсім неважливо, чи має демобілізований військовослужбовець роботу на час подання заяви. Про те, хто і як його може отримати, читайте у статті: Як отримати ваучер на нову професію колишнім військовослужбовцям?