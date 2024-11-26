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Різдво та Новий рік не за горами: як перетворилися одеські вітрини (фоторепортаж)

Різдво та Новий рік не за горами: як перетворилися одеські вітрини (фоторепортаж)

Незважаючи на те, що до Різдва і Нового року ще цілий місяць, в Одесі вже починають поступово готуватися до цих улюблених багатьма зимових свят. Принаймні, вітрини в центрі міста вже почали позбуватися осінньо-хелловінського оздоблення і «переодягатися» в більш актуальне вбрання – різдвяно-новорічне.

У цьому переконалася кореспондент «Одеського життя».

Раніше ми розповідали, що в Одесі вже можна побачити прикрашені новорічні ялинки. І ось сьогодні ми звернули увагу на вітрини в центрі міста, а також підглянули, де-не-де, як відбувається процес перетворення.

Вітрина в Одесі

В Одесі прикрашають вітрину

Також «Одеське життя» розповідало про одеські ліхтарі. і показувала цю особливу прикрасу наших вулиць

Витрина в Одессе
Витрина в Одессе2
Новогодние витрины в Одессе
Витрина в Одессе3
Витрина в Одессе4
Витрина в Одессе5
Витрина в Одессе6
Витрина в Одессе7

Ви також можете дізнатися: Передноворічна краса та господар музею: сім миттєвостей одеського тижня фото.

Фото Тамілі Терзян

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