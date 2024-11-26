Різдво та Новий рік не за горами: як перетворилися одеські вітрини (фоторепортаж)

Незважаючи на те, що до Різдва і Нового року ще цілий місяць, в Одесі вже починають поступово готуватися до цих улюблених багатьма зимових свят. Принаймні, вітрини в центрі міста вже почали позбуватися осінньо-хелловінського оздоблення і «переодягатися» в більш актуальне вбрання – різдвяно-новорічне.
У цьому переконалася кореспондент «Одеського життя».
Раніше ми розповідали, що в Одесі вже можна побачити прикрашені новорічні ялинки. І ось сьогодні ми звернули увагу на вітрини в центрі міста, а також підглянули, де-не-де, як відбувається процес перетворення.
Також «Одеське життя» розповідало про одеські ліхтарі. і показувала цю особливу прикрасу наших вулиць
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Фото Тамілі Терзян