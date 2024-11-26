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Рождество и Новый год не за горами: как преобразились одесские витрины (фоторепортаж)

Рождество и Новый год не за горами: как преобразились одесские витрины (фоторепортаж)

Несмотря на то, что до Рождества и Нового года еще целый месяц, в Одессе уже начинают постепенно готовиться к этим любимым многими зимним праздникам. По крайней мере, витрины в центре города уже начали избавляться от осенне-хэллоуинского убранства и «переодеваться» в более актуальный наряд – рождественско-новогодний.

В этом убедилась корреспондент «Одесской жизни».

Ранее мы рассказывали, что в Одессе уже можно увидеть украшенные новогодние елочки. И вот сегодня мы обратили внимание на витрины в центре города, а также подсмотрели, кое-где, как происходит процесс преображения.

Витрина в Одессе

В Одессе украшают витрину

Также «Одесская жизнь» рассказывала про одесские фонари и показывала это особое украшение наших улиц

Витрина в Одессе
Витрина в Одессе2
Новогодние витрины в Одессе
Витрина в Одессе3
Витрина в Одессе4
Витрина в Одессе5
Витрина в Одессе6
Витрина в Одессе7

Вы также можете узнать: Предновогодняя красота и хозяин музея: семь мгновений одесской недели в фото.

Фото Тамилы Терзян

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Редакция ПРОФИЛЬ
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