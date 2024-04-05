Борщ із дунайкою і не тільки: які сезонні страви можна скуштувати в одеському ресторані

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Ресторан Dizyngoff працює в Одесі з 2006 року. Для наших буремних часів це вже солідний строк. Шефиня закладу – Ніка Лозовська, одразу після школи навчалась у Франції менеджменту туристичного бізнесу, а після цього ще три роки провела в кулінарній школі Ferrandi (Париж). Після повернення додому, разом із партнерами відкрила ресторан сучасної кухні, де втілює свою майстерність та фантазії. Її часто запрошують на гастрономічні форуми, де вона пропагує локальні продукти та сезонні страви з них. Також, лише за минулий рік вона двічі була героїнею випусків популярних гастроблогерів.

Назва закладу – Dizyngoff походить від прізвища одесита, першого мера Тель Авіва. На його честь в столиці Ізраїлю названі вулиця, площа, установи тощо. Ніка Лоховська обрала це імʼя, тому що спочатку ресторан спеціалізувався на сучасній ізраїльській кухні.

Фантазії на тему локальної кухні

Меню закладу невелике, в його основі – місцеві продукти, які Ніка або її мама “виловлюють” на Привозі, у місцевих фермерів і рибалок. Бездріжджовий хліб, наприклад, вже багато років беруть лише в крафтовій пекарні DOU. Тут великий вибір солодких та солоних сніданків (від 120 грн), які подають до 14:00. Також можна замовляти страви з собою.

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Поряд з постійним меню обовʼязкове діє спеціальне сезонне – на два-три тижні, або, лише на вихідні. Наприклад, весною можна поласувати овочевими оладками з смаженою редискою, стравами з черемшею, літом-спробуватиспробувати солонець з берегів Куяльника, восени – страви з лисичками, зимою – сальсифу, зимові овочі в незвичайних соусах…

Солонець (солерос, морська квасоля) – дикоросла трава, яка в Україні росте на берегах моря і лиманів. Має цікавий солонуватий присмак та мʼясисту структуру.

Корінь Сальсифа – він же “зимова спаржа”, він же “козелець”, він же “козлобородник”, він же “устричний корінь”, він же “вівсяний корінь”. Колись був дуже популярний на наших теренах декілька століть тому і навіть згадувався в Енеїді.

Цитати з меню

Тост з бринзою та щучим кав’яром – 235 грн.

Шакшука з м’ясом – 295 грн.

Ранкова гречана каша з бринзою та соусом схуг – 190 грн.

Вареники з вишнею у вишневому киселі – 180 грн.

Хумус “Next level” з пелюстками артишоку – 225 грн.

Бурата з маринованою редькою, ферментованим редисом та песто з черемші – 495 грн.

Французький цибулевий суп на овочевому бульйоні – 225 грн.

Смажена кров’яна з обсмаженою молодою картоплею, огірками та маринованою капустою – 275 грн.

Телячі щічки з полентою – 470 грн.

Фініковий пиріг з карамеллю та кремом Шанті – 180 грн.

Дунайка на закуску, перше та друге

Зараз в Dizyngoff пропонують такі страви з дунайки:

Смореброди з дунайкою «малої солі» – 225 грн.

Смореброд – данська назва традиційного відкритого бутерброду.

Дунайка «малої солі» з м’ятою картоплею та соусом схуг – 295 грн.

Схуг – популярний близькосхідний гострий соус. Кумин та кардамон поєднуються в ньому з пекучим перцем чилі, свіжою дрібно нарізаною зеленню, оливковою олією та пікантним лимонним соком.

Тар-тар з дунайки з сальсою із маринованої цвітної капусти, артишоків та солоних лимонів – 315 грн

Зелений борщ з кропивою, п’ятихвилинним яйцем та підкопченою дунайкою – 250 грн.

Запечене філе дунайки з ферментованими овочами – 295 грн.

Лабне – традиційний крем-сир кухні країн Близького Сходу. Виготовляється з йогурту. Назва з арабської перекладається як «молоко» або «білий». Лабне належить до молодих сирів, а по консистенції нагадує щось середнє між сиром і йогуртом.

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Фантазії на тему локальної кухні

Я замовила на закуску тар-тар, зелений борщ з кропивою та запечене філе дунайки у якості основних страв. І якщо вибір страв був легким, то вибір вина під їжу дався складніше, адже у винній карті я не знайшла місцевих вин. З найближчих виявилися вина Biologist. З українських, представлено ще закарпатське ігристе. На жаль, це все. Прийшлося брати італійське просеко (160 грн). І хоча до його якості та смаку претензій не має, до дунайки хотілося б замовити щось більш локальне. До страв не забудьте замовити чорний солодовий хліб, який підігрівають перед подачею.

Тар-тар подається разом з великим шматком чорного хліба та маслом, политого лимонним соком. Цікаве поєднання фактур: нарізане кубиками “мармеладове” філе, “крихти” з цвітної капусти та подрібнених артишоків. Страва заправляється пікантним соусом, який так і хочеться вимакати хлібом.

Зелений борщ. Приготуйтесь, що це буде не зовсім той борщ, який ви зазвичай готуєте вдома. Крім заявленої кропиви, в тарілці ви знайдете зелений горошок, хрумкі зелені паростки, які більше характерні для азійської кухні, цілий відварений корінь петрушки та безпосередньо подрібнені шматочки філе дунайки, які додають приємного підкопченого відтінку смаку.

Дунайський оселедець був завжди популярним та жаданим смаколиком. Так в меню одеського ресторану біля Потьомкінських сходів від 1905 року означений Дунайський оселедець. Як можна порівняти, його вартість вища ніж у іншого “Королівського” оселедця.

Друга страва – одна філейна частина оселедця, підсмажена на грилі. Подається “на подушці” з ферментованих овочів серед яких я знайшла малесенькі огірочки-корнішони, редис, редьку, цвітну капусту, помідор.

Коли я робила замовлення, мене попередили, що в стравах можуть бути кістки і так, декілька штук мені потрапили. Але, зараз, коли дунайка ще молода, кісточки в неї дуже тоненькі. До того ж після термічної обробки, вони стають ще мʼякішими і майже не відчуваються. Але все одно, чутливі до рибʼячих кісток люди мають бути обережними. Філе риби виявилось, надзвичайно ніжним, з приємним горіховим післясмаком, а солоні та тверді овочі вдало контрастували на фоні цієї ніжності.

Підсумок

Загальний рахунок – 720 грн з кавою та келихом просеко.

Dizyngoff можна сміливо рекомендувати всім, хто любить експерименти та нові смаки. Цей ресторан про сучасну локальну їжу. Тут часто проводять різноманітні заходи: спеціальні вечері та дегустації. Публіка – інтелігентна сучасна молодь, молоді батьки з дітьми, відвідувачі з собаками, до яких тут дружнє ставлення.

Важливо! Даний матеріал не являється рекламним та відображає виключно субʼєктивний смак та думку автора.

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