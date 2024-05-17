Українська та Вегетаріана: де в Одесі скуштувати піцу, якою пригощали Держсекретаря США

«Pizza Veterano» була заснована в Києві, в грудні 2015 року ветераном АТО Леонідом Остальцевим. Основна мета бізнесу – відповідь на запит ветеранів, які не могли знайти гідну роботу після повернення з фронту. Леонід Остальцев до 2014 року працював кухарем, випікав піццу в різних закладах і після повернення з фронту хотів лише одного – відкрити власне кафе. І він це зробив разом із партнером. Згодом була заснована франшиза Pizza Veterano, заклади якої стали зʼявлятися по всій країні. У 2022 році Леонід знову захищає країну.

Ветеранські смачні фішки

«Pizza Veterano» відкрилася в Одесі у 2020 році. Зараз в місті дві піцерії мережі — в центрі та на проспекті Добровольського.

Першим відкрився заклад на вулиці Канатній. Меню складається лише з піци, двох салатів та трьох видів картоплі. Але видів піци тут стільки ж як і в столичному Veterano – 28. Її можна замовити у двох розмірах 30 та 40 см. Вартість від 180 грн. Є спеціальні пропозиції на велику компанію. Також в «Pizza Veterano» є фішка, завдяки якій можна спробувати кілька смаків не обтяжуючи гаманець та не ризикуючи фігурою – половинки. Тобто, в одній піці можна замовити два смаки. Крім цього, тут є бонусна програма, яка працює через спеціальний додаток, а також безкоштовна доставка.

Меню «Pizza Veterano»

Маргарита — томатна основа, моцарела, помідори, прованські трави (від 190 грн)

Тендітний Помідор — вершкова основа, моцарела, рікота, помідор, томат чері, пармезан (від 220)

Одуванчік — вершкова основа, моцарела, салямі, бекон, шинка, курка, печериці, цибуля (від 230 грн)

Манго чілі — Вершкова основа, моцарела, італійське м’ясо Di Parma, пармезан, авторський соус «Манго-чілі» (від 230 грн)

Англійський сніданок — вершкова основа, моцарела, мисливські ковбаски, бекон, яйця, сир Чедер (від 260 грн)

Я вирішила замовили ті ж самі, що замовили під час історичної зустрічі міністри України та США, а саме:

Вегетаріану на томатній основі з помідорами, прованськими травами, руколою, печерицями, в‘яленими томатами, оливками та соусом Песто.

Українську на томатній основі з моцарелою, беконом, шинкою, салямі, помідорами, цибулею.

Дві половинки обійшлися 220 грн. В тому розмірі, який брали міністри, дві піци обійшлися б в 640 грн.

Поки чекаю піцу розглядаю інтерʼєр.

Само кафе невелике і складається з одного залу, поділеного навпіл. В одній половині — великий стіл, за яким може розміститися компанія, в другій – відкрита кухня. Тобто процес складання та випікання піци знаходиться перед очима відвідувачів. На стійці біля каси стіна з кількома десятками шевронів, фотографії. В куточку, майже непомітні воєнні артефакти.

Біля столу стоїть апарат, де можна взяти кавові напої. А на столі – стопка українських книжок, але навряд чи вам вистачить часу щось почитати, адже піца готується дуже швидко — максимум десять хвилин і ви можете насолоджуватися гарячою стравою. До піци я замовляю томатний сік. Тут він продається лише в літрових тетрапаках. З інших напоїв можна замовити мінеральну і солодку газовану воду.

Піца для школярів та міністрів

«Піца Вегетаріана» (від 220 грн) щедро посипана начинкою із зелені, вʼялених в олії помідорів. Тісто тоненьке, майже без яскраво виражених товстих бортиків. Попри руколу, песто, вʼялені помідори, смак піци доволі нейтральний. До неї можна сміло брати ще один з шести соусів.

«Українська піца» (від 220 грн) — це суміш мʼясних складових, свіжим помідором та свіжою хрусткою цибулею. На смак дуже нагадує домашній бутерброд з мʼяском та сиром, тільки дуже великий. Думаю, що Ентоні Блінкен дійсно вперше куштував такий варіант.

З собою я замовила ще одну піцу з половинок – «Чотири сири» та «Для Буслаєва» (230 грн за дві половинки) адже хотілося спробувати й інші смаки. За пів години дороги в маршрутці піца зберегла тепло, а сир – мʼякість. Його було багато, відчувалась різноманітність структур та контраст смаків. Цю піцу краще не псувати соусом. До речі, навіть в холодному виді вона непогано смакує, адже тісто не грубіє і залишається ніжним.

«Для Буслаєва». Цю піцу, засновник мережі Леонід Остальцев присвятив своєму загиблому другові, Олексію. В ній багато італійського вʼяленого мʼяса – прошутто Di Parma та руколи.

Підвішена піца

Кожного вівторка як мінімум півтора десятка піц відправляються в госпіталь до поранених хлопців. Кожний одесит може відправити свою піцу, зробив замовлення через сайт, додаток або безпосередньо на місці. Я замовила велику «Українську» (320 грн), адже це найменше, чим я можу віддячити пораненим хлопцям за можливість писати цей огляд. Приєднуйтесь і ви.

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