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Прогноз погоди: 2 лютого в Одесі можна сміливо йти на прогулянку

Прогноз погоди: 2 лютого в Одесі можна сміливо йти на прогулянку

2 лютого 2024 року за прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та області буде тепла погода без опадів. Про подробиці ви дізнаєтесь із публікації “Одеського Життя”.

Погода в Одесі 2 лютого

По місту Одеса буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 5-7°С тепла.

Погода в Одеській області

На Одещині 2 лютого буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі на півночі невеликий сніг. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 2-7°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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