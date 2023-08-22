Рослинне молоко: наскільки воно корисне і чи може замінити коров’яче молоко?

Виробництво коров’ячого молока зменшується вже другий рік поспіль. Тим часом на полицях магазинів з’являються барвисті упаковки рослинного молока. Давайте розберемося, чим рослинне молоко відрізняється від звичайного і чи може воно витіснити коров’яче.

Чи можна рослинне молоко назвати молоком?

За законом це не молоко. Тільки продукт нормальної секреції молочних залоз корів, овець, кіз, буйволиць та кобил можна називати молоком. Основні складові молока: молочний жир, молочний білок та лактоза.

Рослинне молоко просто дуже схоже на звичайне, як на вигляд, так і на смак. Воно з’явилося не вчора, про «немолочне» молоко згадували ще 1226 року — у Кулінарній книзі Багдада. Там йшлося про мигдальне молоко. А соєве молоко, мабуть, використовувалося в Китаї вже на початку династії Цін, з першої половини 17 століття.

Крім соєвого та мигдального молока буває вівсяне, кокосове, рисове, гречане, макове, фісташкове та інше. Готують рослинне молоко приблизно за однією технологією: спочатку замочують горіхи або злаки, а потім перемелюють із водою. Готову суміш віджимають та проціджують. На виході виходить рідина, що нагадує молоко.

Рослинне молоко – це дієтичний напій?

Молоко на рослинній основі підходить для дієтичного харчування. Наприклад, для українських школярів, у яких алергія на молоко та молочні продукти, передбачено раціон з рослинним або безлактозним молоком.

Рослинне молоко вживають не тільки люди, які не переносять лактозу. Ці напої є популярними серед вегетаріанців, а також у тих, хто відмовляється від тваринної їжі під час релігійного посту. Рослинне молоко не містить холестерину, тому підходить для тих, хто хоче схуднути або дотримується відповідної дієти. А ще кокос, рис та соя не містять глютену.

Але не всяке рослинне молоко можна використовувати у дієтах. Альтернативи звичайному молоку не завжди збалансовані за поживністю. Виробники для поліпшення смакових характеристик можуть додавати цукор, стабілізатори, олії та інші добавки. Тому слід уважно дивитися, що написано на етикетці.

Рослинне молоко вже здатне конкурувати з коров’ячим?

До конкуренції ще дуже далеко, але цікаві тенденції. Лише за один рік, у період з 2019 по 2020 роки, обсяги виробництва рослинного молока зросли більше ніж на 1200% — з 1 тисячі до майже 18 тисяч тонн.

Це не так і багато, якщо порівнювати із звичайним молоком, обсяги якого обчислюються кількома мільйонами тонн. Але поголів’я корів і кількість молока з кожним роком лише знижується. За перше півріччя 2021 року виробництво звичайного молока впало майже на 6%, а у 2020 році на 4%, порівняно з попереднім роком. Якщо ж в абсолютних цифрах, то надої молока з січня до липня 2021 року становили 5.2 млн тонн, за даними Держстату.

Таким чином, рослинне молоко займає досить скромну нішу, незважаючи на вибухові темпи зростання.

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