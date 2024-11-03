Приготуйте молдавську плачинду: просто і легко

Балтщина – край не тільки цілющих джерел, а й край, де переплелися культури різних народів. Це вплинуло і на традиційну кухню, де здавна вдало співіснують українські та молдавські, румунські та польські страви. І молдавські плацинди чи плачинди, як кажуть місцеві хазяйки, дуже популярні на Балтщині.

– Плачинда дуже швидко і легко готується, а смакує як до борщу, так і до кварти молока. Я її готую з різними начинками: з гарбузом, сиром, картоплею, капустою, яблуками, з кропом та цибулею, – розповідає Ніна Килимник. – Ця старовинна молдавська випічка відома з давніх-давен і по-праву стала елементом нематеріальної культурної спадщини України.

Рецепт плачинди з сиром, кропом та зеленою цибулею

Замішую тісто: три склянки борошна, трохи солі, по дві столові ложки цукру та олії, кефір або кисле молоко (можна й воду) – скільки вбере тісто. Воно має бути м’яким. Дві чайні ложки сухих дріжджів або чайна ложка соди, погашеної оцтом. Накриваю рушником і даю відпочити 20-30 хвилин.

В цей час готую начинку з сиру, кропу та зеленої цибулі, додаю одне сире яйце, трохи солі.

Ділю тісто на порції, розкочую, розтягую руками і кладу на центр начинку. Потім загинаю протилежні кінці один до одного, накриваючи начинку.

Начинивши плачинду, смажу на пательні в олії, бо племінникам смакує саме смажена.

Дістаю і складаю одну на одну. Подаючи до столу, кожну ділю на чотири частини. Можна смакувати зі сметаною, молоком або з першими стравами. Смачного!

До речі, а ви знаєте, що у старовину плачинду випікали у лавровому листі і подавали з медом воїнам для відновлення сил? І тепер наші волонтери готують плачинди та відправляють захисникам на фронт. Адже сили сьогодні, як ніколи, потрібні нашим воїнам і кожному з нас.

Фото авторки