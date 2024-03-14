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Рани Одеси: проспект Шевченка через 9 місяців після «прильоту» (фоторепортаж)

Рани Одеси: проспект Шевченка через 9 місяців після «прильоту» (фоторепортаж)

Скільки вже їх було, цих клятих рашистських прильотів!.. Скільки незагоєних ран! Скільки їх вже – отих жахливих місць… Одне з них – проспект Шевченка.

Минуло вже дев’ять місяців після того прильоту… Він стався 14 червня 2023 року. Тоді рф атакувала Одесу чотирма ракетами типу калібр з акваторії Чорного моря.

«Моторошно дивитись!» – сказав мені тоді перехожий.

Моторошно дивитися і зараз, коли минуло вже дев’ять місяців…

Проспект Шевченко,

Нагадаємо: тоді в результаті нічного обстрілу троє людей загинули, а ще 13 отримали множинні поранення та опинилися в лікарнях. Зруйновано склад торгової мережі, серйозно пошкоджено бізнес-центр, багатоповерхові будинки житлового комплексу поблизу, а також виш, торгові об’єкти та автомобілі, що знаходилися поруч…

І все ж життя триває. Вже працює магазин «Єва», який тоді серйозно постраждав, «МакДональдз» теж відкрито.

Зруйнований Музей цікавої науки, як розповідало «Одеське життя», відродився на новому місці.

Проспект Шевченко, Ева
Проспект Шевченко, МакДональдз
Проспект Шевченко, разрушенный Музей интересной науки

Підійшли ми привітатися з найстарішим деревом Одеси – дубом «Чорна ніч», який вижив під час того прильоту. Чекає собі старовинне дерево на справжню весну, аби знов зазеленіти…

Проспект Шевченко, дуб
Самый старый одесский дуб

А як виглядає це місце зараз, коли минуло вже дев’ять місяців, – дивіться на наших світлинах:

На проспекте Шевченко
На проспекте Шевченко, граффити
На проспекте Шевченко, плакат
На проспекте Шевченко
На проспекте Шевченко, бизнес-центр разрушенный
На проспекте Шевченко, март 2024
Разрушенный бизнес-центр
Раны Одессы

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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