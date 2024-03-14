Рани Одеси: проспект Шевченка через 9 місяців після «прильоту» (фоторепортаж)

Минуло вже дев’ять місяців після того прильоту… Він стався 14 червня 2023 року. Тоді рф атакувала Одесу чотирма ракетами типу калібр з акваторії Чорного моря.

«Моторошно дивитись!» – сказав мені тоді перехожий.

Моторошно дивитися і зараз, коли минуло вже дев’ять місяців…

Нагадаємо: тоді в результаті нічного обстрілу троє людей загинули, а ще 13 отримали множинні поранення та опинилися в лікарнях. Зруйновано склад торгової мережі, серйозно пошкоджено бізнес-центр, багатоповерхові будинки житлового комплексу поблизу, а також виш, торгові об’єкти та автомобілі, що знаходилися поруч…

І все ж життя триває. Вже працює магазин «Єва», який тоді серйозно постраждав, «МакДональдз» теж відкрито.

Зруйнований Музей цікавої науки, як розповідало «Одеське життя», відродився на новому місці.

Підійшли ми привітатися з найстарішим деревом Одеси – дубом «Чорна ніч», який вижив під час того прильоту. Чекає собі старовинне дерево на справжню весну, аби знов зазеленіти…

А як виглядає це місце зараз, коли минуло вже дев’ять місяців, – дивіться на наших світлинах:

Фото авторки