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Що з дубом «Чорна ніч»: як склалася доля найстарішого одеського дерева після ракетного прильоту 14 червня? (фоторепортаж)

Що з дубом «Чорна ніч»: як склалася доля найстарішого одеського дерева після ракетного прильоту 14 червня? (фоторепортаж)

Дуб «Чорна ніч» («козацький дуб») — найстаріше одеське дерево. Вік у нього поважний. Воно було висаджено, як повідомляють у ГО «Зелений лист», у 1791 чи 1792 році. Як сталася доля дерева, яке живе на проспекті Шевченка, після ракетного прильоту?

Нагадаємо, знаходиться дуб «Чорна ніч» на проспекті Шевченка — поруч з магазином «Єва», який постраждав від рашистського ракетного прильоту 14 червня 2023 року.

столетний дуб

Що ж сталося з нашою історичною реліквією?

Найстаріше дерево Одеси вижило! Зовні зелений могутній красень виглядає зараз як символ самого життя (дивиться наші фото, зроблені сьогодні, 14 червня)!

— Здається, найстаріше одеське дерево — дуб «Чорна ніч» — не дуже постраждало. Ударну хвилю прийняв на себе магазин «Єва», — пише з цього приводу доктор історичних наук, Почесний краєзнавець України Тарас Гончарук.

столетний дуб

До речі, Тарас Гончарук приводить текст замітки в газеті «Чорноморська комуна» ще 1958 р. про старовинний дуб на Новоаркадійському шляху (тепер — проспект Т.Шевченка).

В ній зокрема йдеться: «Це найстаріше дерево Одеси, йому, як визначають спеціалісти, щось біля 250 років. Воно росло ще у ті часи, коли на місці Одеси було невеличке поселення Качибей, або, як називали його турки Гаджибей».

столетний дуб

Тарас нагадує, що цей дуб (народна його назва «Чорна ніч») вже в роки Незалежної України активно захищали від знищення українські патріоти Одеси. Передусім, Сергій Гуцалюк та сучасні українські козаки…

столетний дуб
столетний дуб
столетний дуб
столетний дуб
столетний дуб

Марія Котова

Фото авторки,

фото статті з газети «Чорноморськи новини» — Тарас Гончарук.

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