Що з дубом «Чорна ніч»: як склалася доля найстарішого одеського дерева після ракетного прильоту 14 червня? (фоторепортаж)

Дуб «Чорна ніч» («козацький дуб») — найстаріше одеське дерево. Вік у нього поважний. Воно було висаджено, як повідомляють у ГО «Зелений лист», у 1791 чи 1792 році. Як сталася доля дерева, яке живе на проспекті Шевченка, після ракетного прильоту?

Нагадаємо, знаходиться дуб «Чорна ніч» на проспекті Шевченка — поруч з магазином «Єва», який постраждав від рашистського ракетного прильоту 14 червня 2023 року.

Що ж сталося з нашою історичною реліквією?

Найстаріше дерево Одеси вижило! Зовні зелений могутній красень виглядає зараз як символ самого життя (дивиться наші фото, зроблені сьогодні, 14 червня)!

— Здається, найстаріше одеське дерево — дуб «Чорна ніч» — не дуже постраждало. Ударну хвилю прийняв на себе магазин «Єва», — пише з цього приводу доктор історичних наук, Почесний краєзнавець України Тарас Гончарук.

До речі, Тарас Гончарук приводить текст замітки в газеті «Чорноморська комуна» ще 1958 р. про старовинний дуб на Новоаркадійському шляху (тепер — проспект Т.Шевченка).

В ній зокрема йдеться: «Це найстаріше дерево Одеси, йому, як визначають спеціалісти, щось біля 250 років. Воно росло ще у ті часи, коли на місці Одеси було невеличке поселення Качибей, або, як називали його турки Гаджибей».

Тарас нагадує, що цей дуб (народна його назва «Чорна ніч») вже в роки Незалежної України активно захищали від знищення українські патріоти Одеси. Передусім, Сергій Гуцалюк та сучасні українські козаки…

Марія Котова

Фото авторки,

фото статті з газети «Чорноморськи новини» — Тарас Гончарук.