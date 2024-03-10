Зруйнований росіянами Музей цікавостей науки відродився на новому місці (фото)

Прихисток у Пересипському районі

Одесити мали надію на відродження музею, і вона справдилася: відкриття музею, куди волонтерам вдалося перевезти обладнання, що вцілило після ракетної атаки, відбулося за новою адресою у Пересипському районі – на вулиці Владислава Бувалкіна, 50 (колишня Генерала Бочарова), ТРЦ «Атріум», 2-ий поверх.

– Головна ідея створення музею полягала в тому, щоб діти знайомилися з оточуючим світом, вибудовували причинно-наслідкові зв’язки між тим, що відбувається навкруги, розбиралися із дивами народження блискавок, снігу, вітру. Знайомилися не за планом шкільного уроку – там не всі спроможні засвоювати новий матеріал однаково швидко, а за своїм особистим, віддаючи перевагу тим явищам, що цікавлять саме їх, – розповідає директорка музею Олена Любіковська.

Найбільше діти полюбляють експериментарій. То цікава гра, де під керівництвом педагога вони крок за кроком розбираються з різними фізичними явищами.

– Ми пропонуємо батькам займатися своїми справами і не заважати дітям під час заняття, – продовжує Олена. – Вони мають можливість помандрувати торгівельно-розважальним центром, щось придбати, попити кави, поспілкуватися з друзями. Це необхідна пересторога, бо дуже часто батьки заважають дітям – роблять спроби прискорити їх роботу, докоряють за неправильні відповіді. У такому випадку перебування в музеї нічим не відрізняється від шкільного – дитина знов відчуває тиск і її можливості до засвоєння нового зменшуються. Якщо дитині не заважати, вона починає цікавитися тим, на що раніше не звертала уваги, спокійнісінько долає багато перешкод сприйняття, зокрема, фізики та математики.

Простір мирного дитячого дозвілля

Відкриття музею, на яке прийшло дуже багато людей, довело: дитячий простір з того, мирного життя, до якого кожен мріє повернутись, дуже потрібен місту, в якому багато переселенців, багато учбових закладів, вихованці яких втомилися від навчання онлайн і дуже полюбляють безпосереднє спілкування з однолітками та закоханими у свою справу педагогами музею. Поки що головні відвідувачі – учні шкіл та ліцеїв, що знаходяться неподалік, родини переселенців. Учні шкіл інших районів міста поки до музею не приїздять. І це, мабуть, не є добре: унікальна атмосфера музею допомагає дітям долати стрес від постійних повітряних тривог і прильотів. І цим не треба нехтувати.

Зараз музей цікавої науки розмістився лише в одній кімнаті ТРЦ «Атріум». Але колектив має надію, що влітку вдасться переїхати до стадіону «Чорноморець», де музей матиме більшу площу і знов почне розвиватися у якості комплексного простору дитячого розвитку, центру розумного сімейного дозвілля.

Музей цікавої науки працює по понеділках, середах та п’ятницях з 16:00 до 19:00. У суботу та неділю – з 11:00 до 19:00. Тут є екскурсії, заняття, можлива участь у науковому шоу, проведення днів народжень та інших дитячих свят.

Фото: Олена Любіковська, фрагменти занять