Раны Одессы: проспект Шевченко через 9 месяцев после «прилета» (фоторепортаж)

Прошло уже девять месяцев после того прилета… Он произошел 14 июня 2023 года. Тогда рф атаковала Одессу четырьмя ракетами типа калибр из акватории Черного моря.

«Жутко смотреть!» – сказал мне тогда прохожий.

Жутко смотреть и сейчас, когда прошло уже девять месяцев…

Напомним: тогда в результате ночного обстрела три человека погибли, а еще 13 получили множественные ранения и оказались в больницах. Разрушен склад торговой сети, серьезно поврежден бизнес-центр, многоэтажные дома жилого комплекса поблизости, а также вуз, торговые объекты и находившиеся рядом автомобили…

И все же жизнь продолжается. Уже работает магазин «Ева», который тогда серьезно пострадал, «МакДональдс» тоже открыт.

Разрушенный Музей интересной науки, как рассказывала «Одесская жизнь», возродился на новом месте.

Подошли мы поздороваться с самым старым деревом Одессы – дубом «Черная ночь», выжившим во время того прилета. Ждет старинное дерево настоящую весну, чтобы снова зазеленеть…

А как выглядит это место сейчас, когда прошло уже девять месяцев, смотрите на наших фото:

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