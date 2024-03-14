Новости Одессы и Одесской области

Раны Одессы: проспект Шевченко через 9 месяцев после «прилета» (фоторепортаж)

Раны Одессы: проспект Шевченко через 9 месяцев после «прилета» (фоторепортаж)

Сколько их уже было, этих проклятых рашистских прилетов!.. Сколько не зажитых ран! Сколько их уже – этих ужасных мест… Одно из них – проспект Шевченко.

Прошло уже девять месяцев после того прилета… Он произошел 14 июня 2023 года. Тогда рф атаковала Одессу четырьмя ракетами типа калибр из акватории Черного моря.

«Жутко смотреть!» – сказал мне тогда прохожий.

Жутко смотреть и сейчас, когда прошло уже девять месяцев…

Проспект Шевченко, бизнес-центр

Напомним: тогда в результате ночного обстрела три человека погибли, а еще 13 получили множественные ранения и оказались в больницах. Разрушен склад торговой сети, серьезно поврежден бизнес-центр, многоэтажные дома жилого комплекса поблизости, а также вуз, торговые объекты и находившиеся рядом автомобили…

И все же жизнь продолжается. Уже работает магазин «Ева», который тогда серьезно пострадал, «МакДональдс» тоже открыт.

Разрушенный Музей интересной науки, как рассказывала «Одесская жизнь», возродился на новом месте.

Проспект Шевченко, Ева
Проспект Шевченко, МакДональдз
Проспект Шевченко, разрушенный Музей интересной науки

Подошли мы поздороваться с самым старым деревом Одессы – дубом «Черная ночь», выжившим во время того прилета. Ждет старинное дерево настоящую весну, чтобы снова зазеленеть…

Проспект Шевченко, дуб
Самый старый одесский дуб

А как выглядит это место сейчас, когда прошло уже девять месяцев, смотрите на наших фото:

На проспекте Шевченко
На проспекте Шевченко, граффити
На проспекте Шевченко, плакат
На проспекте Шевченко после прилета
На проспекте Шевченко, бизнес-центр разрушенный
На проспекте Шевченко, март 2024
Разрушенный бизнес-центр
Раны Одессы

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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