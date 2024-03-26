Руйнування в Палаці спорту і вибиті вікна квартир: в Одесі ліквідовують наслідки ракетного удару 25 березня (фоторепортаж)

Наприкінці робочого дня 25 березня 2024 року Одеса пережила чергову ворожу атаку. Від ракетного удару постраждали Палац спорту і будинки в окрузі, включно з елітними висотками – вибуховою хвилею в них вибито вікна.

Як повідомила влада міста, унаслідок учорашнього ракетного обстрілу постраждали 10 осіб. Семеро людей, серед яких три жінки, зараз продовжують лікування в медичних установах. Усім іншим допомогу було надано на місці.

Унаслідок ударів пошкоджено близько 300 квартир. Кілька будівель зруйновано.

На місці працюють комунальники, волонтери та благодійні організації.

Значних пошкоджень також зазнав Палац спорту.

Сьогодні в Приморському районі Одеси на просп. Шевченка, 33б працює оперативний штаб, де приймають заявки від постраждалих одеситів на тимчасове закриття вікон плівкою або плитами OSB.

Фахівці надають консультації щодо пакета документів, який у разі потреби необхідно зібрати для оформлення допомоги на заміну вибитих вікон і дверей.

Співробітники Департаменту з благоустрою міста Одеської міської ради надають консультації щодо отримання компенсації за пошкоджене майно за державною програмою еВідновлення.

Також за допомогою та консультацією можна звертатися:

до Приморської районної адміністраціївул. Канатна, 134, тел.: (048) 705 75 00,

до Департаменту з благоустрою міста: вул. Коблевська, 13, тел.: (048) 740 78 00, (048) 740 78 01.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі та районі застосовуються стабілізаційні графіки відключення. Наразі без електропостачання 23 тисячі містян.