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В Одесі пролунали вибухи: по місту завдано ракетного удару (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

В Одесі пролунали вибухи: по місту завдано ракетного удару (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Наприкінці робочого дня 25 березня 2024 року Одесу струсили кілька потужних вибухів. Їх було чути у всіх кінцях міста. Перед цим у місті оголосили ракетну небезпеку.

Повітряну тривогу оголосили о 17:23. Моніторингові канали повідомили про запуск із території Криму балістичної ракети. І лише за чотири хвилини пролунав сильний вибух.

Обласна влада та Сили оборони закликали одеситів не залишати укриттів і чекати відбою тривоги. Існувала небезпека повторного удару і він справді був – через 15 хвилин новий вибух, такий же потужний як перший.

Станом на 18:30 офіційної інформації про обстріл не надходило, але місцеві телеграми канали повідомили про два прильоти.

Як тільки з’явиться нова інформація, “Одеське Життя” повідомить її своїм читачам.

ОНОВЛЕНО о 19:00

Місцеві тедеграм-канали пишуть, що від ракетного удару постраждали Палац спорту та будинки навкруги, включаючи елітні висотки – вибуховою хвилею у них вибиті вікна. Самі прильоти сталися у курортної зони. Є постраждалі, серед них дитина.

На фото – запуск російської балістичної ракети. Фото ілюстративне

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Редакція ПРОФІЛЬ
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