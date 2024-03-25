В Одесі пролунали вибухи: по місту завдано ракетного удару (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Повітряну тривогу оголосили о 17:23. Моніторингові канали повідомили про запуск із території Криму балістичної ракети. І лише за чотири хвилини пролунав сильний вибух.

Обласна влада та Сили оборони закликали одеситів не залишати укриттів і чекати відбою тривоги. Існувала небезпека повторного удару і він справді був – через 15 хвилин новий вибух, такий же потужний як перший.

Станом на 18:30 офіційної інформації про обстріл не надходило, але місцеві телеграми канали повідомили про два прильоти.

Як тільки з’явиться нова інформація, “Одеське Життя” повідомить її своїм читачам.

ОНОВЛЕНО о 19:00

Місцеві тедеграм-канали пишуть, що від ракетного удару постраждали Палац спорту та будинки навкруги, включаючи елітні висотки – вибуховою хвилею у них вибиті вікна. Самі прильоти сталися у курортної зони. Є постраждалі, серед них дитина.

На фото – запуск російської балістичної ракети. Фото ілюстративне