Рада ухвалила новий закон про відпустки: що зміниться для українців?

За інформацією українського парламенту, у середу, 22 листопада 2023 року, Рада підтримала законопроект №8313 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток». Метою створення цього законопроекту було уточнити певні норми законодавства, що регулюють надання та використання відпусток.

Розповідаємо докладніше, що змінює новий закон про відпустки.

Декретна відпустка

Відповідно до закону, відпустку при народженні дитини надаватимуть у період не пізніше 3-х місяців після пологів. При цьому батькові, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, таку відпустку можуть надати лише внаслідок відповідного рішення суду.

Водночас відпустку з усиновлення можуть надати незалежно від віку дитини.

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Відпустка без збереження зарплати

Новий закон вносить зміни і до питань відпусток без збереження зарплати з сімейних обставин та інших причин. Тепер їхня максимальна тривалість збільшується з 15 до 30 календарних днів.

Основна безперервна частина щорічної відпустки – не менше ніж 14 днів.

Відпочинок для демобілізованих військових

Тепер військові, які були демобілізовані, мають право на відпочинок протягом 60 днів із виплатою двомісячного грошового забезпечення.

Відмова у відпустці

Роботодавці зможуть відмовляти працівникові у наданні будь-якого виду відпустки (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною) під час воєнного стану, якщо такий співробітник залучений до роботи на об’єктах критичної інфраструктури, виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного замовлення.

Крім цього, педагогічний та науково-педагогічний персонал виключають із переліку осіб, для яких передбачено попередній середній заробіток у разі проходження військової служби.

Призваному на військову службу працівнику за його бажанням виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки.

Нагадаємо, раніше «Одеське життя» поцікавилося у одеситів, чи можна дозволити собі відпустку під час війни. Їхні відповіді читайте у нашому матеріалі.

Фото із сайту uanews.net