Рада приняла новый закон об отпусках: что изменится для украинцев?

По информации украинского парламента, в среду, 22 ноября 2023 года, Рада поддержала законопроект №8313 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упорядочении предоставления и использования отпусков». Целью создания этого законопроекта было уточнить определенные нормы законодательства, регулирующие предоставление и использование отпусков.

Рассказываем более подробно, что изменяет новый закон об отпусках.

Декретный отпуск

Согласно закону, отпуск при рождении ребенка будут предоставлять в период не позже 3-х месяцев после родов. При этом отцу, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, такой отпуск могут предоставить только в результате соответствующего решения суда.

В то же время отпуск по усыновлению могут предоставить вне зависимости от возраста ребенка.

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Отпуск без сохранения зарплаты

Новый закон вносит изменения и в вопрос отпусков без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам и другим причинам. Теперь их максимальная длительность увеличивается с 15 до 30 календарных дней.

Основная непрерывная часть ежегодного отпуска – не менее 14 дней.

Отдых для демобилизированных военных

Теперь военные, которые были демобилизированы, имеют право на отдых в течение 60 дней с выплатой двухмесячного денежного обеспечения.

Отказ в отпуске

Работодатели смогут отказывать работнику в предоставлении любого вида отпуска (кроме отпуска в связи с беременностью и родами и отпуска для ухода за ребенком) во время военного положения, если такой сотрудник привлечен к работе на объектах критической инфраструктуры, производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного заказа.

Помимо этого, педагогический и научно-педагогический персонал исключают из перечня лиц, для которых предусмотрен предварительный средний заработок в случае прохождения военной службы.

Призванному на военную службу работнику по его желанию выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска.

Напомним, ранее «Одесская жизнь» поинтересовалась у одесситов, можно ли позволить себе отпуск во время войны. Их ответы читайте в нашем материале.

Фото с сайта uanews.net