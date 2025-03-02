Звідки бере свій початок Прощена неділя

Прощена неділя бере свої витоки з давніх християнських традицій. Вважається, що прощення і примирення з тими, з ким були конфлікти або непорозуміння, допомагає вступити у Великий піст з чистою совістю і серцем, готовим до духовних роздумів і молитви.

А церковні перекази свідчать, що колись давно палестинські монахи з лаври Святого Сави покидали в цей день свій храм і йшли у пустелю на період Великого посту. І оскільки тоді це було дуже небезпечно і монахи могли загинути, то перед відходом вони просили прощення один у одного.

Традиції та обряди на Прощену неділю

Прощена неділя є останнім днем Масляного тижня. У цей день на вечірніх службах у храмах проходить обряд під назвою Чин прощення. Священнослужитель просить прощення у прихожан, а вони – у нього. Наприкінці служби прихожани обмінюються словами: «Пробач мене», на що отримують відповідь: «Бог простить, і я прощаю». Цей обряд символізує готовність до взаємного прощення і примирення.

Прохання про прощення є популярним обрядом і серед народу. Цей день також супроводжується сімейними та дружніми зустрічами, на яких люди просять один в одного прощення і висловлюють свою любов і повагу. Це час, коли віруючі намагаються згадати всі свої образи і непорозуміння і пробачити їх, щоб вступити у Великий піст з чистим серцем.

Що не можна робити у Прощену неділю

Як ви вже знаєте, у цей день прийнято просити прощення. Однак існують і різні заборони.

Отже, у цей день не можна:

думати про погане;

злитися, дратуватися чи сваритися з людьми. У народі вважалося, що сварки у цей день можуть принести біди на весь наступний місяць;

зберігати у собі непрощені образи;

відмовляти нужденним у допомозі.

Також на тлі наближення посту бажано утриматися від вживання алкоголю, обжерливості чи гучних гулянь.

Що потрібно говорити у Прощену неділю

Звісно, ви можете вибачитися перед близькими своїми словами, але прийнято говорити «Пробач мене». На цю фразу зазвичай відповідають «Бог простить, і я прощаю». Але оскільки брехня це великий гріх, то краще не брехати, якщо не готові вибачити людину. Тоді можна обмежитися словами «Бог пробачить».

Дехто помилково вважає, що можна взагалі проігнорувати прохання про прощення. Але у Прощену неділю це дуже погано, адже це прохання залишиться на совісті людини, яка відмовляється прощати. Вважається, що в момент прохання про прощення людина знімає вагу образи зі своєї душі і якщо йому відмовити, то цей тягар у подвійному розмірі прийме інша людина.

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