Откуда берет свое начало Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье берет свои истоки из древних христианских традиций. Считается, что прощение и примирение с теми, с кем были конфликты или недопонимания, помогает вступить в Великий пост с чистой совестью и сердцем, готовым к духовным размышлениям и молитве.

А церковные предания гласят, что когда-то давно палестинские монахи из лавры Святого Саввы покидали в этот день свой храм и уходили в пустыню на период Великого поста. И поскольку тогда это было очень опасно и монахи могли погибнуть, то перед уходом они просили прощения друг у друга.

Традиции и обряды на Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье является последним днем Масленичной недели. В этот день на вечерних службах в храмах проходит обряд под названием Чин прощения. Священнослужитель просит прощения у прихожан, а они – у него. В конце службы прихожане обмениваются словами: «Прости меня», на что получают ответ: «Бог простит, и я прощаю». Этот обряд символизирует готовность к взаимному прощению и примирению.

Просьба о прощении является популярным обрядом и в народе. Этот день также сопровождается семейными и дружескими встречами, на которых люди просят друг у друга прощения и выражают свою любовь и уважение. Это время, когда верующие стараются вспомнить все свои обиды и недопонимания и простить их, чтобы вступить в Великий пост с чистым сердцем.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

Как вы уже знаете, в этот день принято просить прощения. Однако существуют и разные запреты.

Итак, в этот лень нельзя:

думать о плохом;

злиться, раздражаться или ссориться с людьми. В народе считалось, что ссоры в этот день могут принести беды на весь следующий месяц;

хранить в себе непрощенные обиды;

отказывать нуждающимся в помощи.

Также на фоне приближающегося поста желательно воздержаться от употребления алкоголя, чревоугодия или шумных гуляний.

Что надо говорить в Прощеное воскресенье

Конечно, вы можете извиниться перед близкими своими словами, но принято говорить «Прости меня». На эту фразу обычно отвечают «Бог простит, и я прощаю». Но поскольку вранье это большой грех, то лучше не лгите, если не готовы извинять человека. Тогда можно ограничиться словами «Бог простит».

Некоторые ошибочно считают, что можно и вовсе проигнорировать просьбу о прощении. Но в Прощеное воскресенье это очень плохо, ведь эта просьба останется на совести человека, который отказывается прощать. Считается, что в момент просьбы о прощении человек снимает тяжесть обиды со своей души и если ему отказать, то это бремя в двойном размере примет второй человек.

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