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Як і де можна купити валюту онлайн за допомогою смартфона?

Як і де можна купити валюту онлайн за допомогою смартфона?

Національний банк дозволив українцям купувати онлайн валюту без додаткових умов, як це було з початку повномасштабного вторгнення. Послуга вже доступна для клієнтів monobank та Приватбанку.

З 29 серпня Нацбанк послабив валютні обмеження:

  • вперше з початку повномасштабної війни банкам дозволили продавати безготівкову іноземну валюту без підтвердження підстав чи зобов’язань щодо такої операції.
  • Тепер такі операції проводитимуться за курсом, встановленим банком. Українці можуть придбати за місяць іноземну валюту на суму до 50 000 грн (в еквіваленті) в одному банку.
  • Якщо раніше можна було купувати валюту з її розміщенням на нерозривному банківському депозиті на строк від трьох місяців на суму, еквівалентну 100 000 грн. Наразі її збільшили до 200 000 грн.

Як придбати безготівкову валюту у Приватбанку

Клієнти Приватбанку можуть придбати іноземну валюту для зарахування на валютні картки чи рахунки. Це можна зробити онлайн у мобільному додатку “Приват24”.

Як повідомляє прес-служба банку, валюта клієнтам доступна за поточним картковим курсом фінустанови. Сума, доступна для обміну, не повинна перевищувати 50 тисяч гривень за календарний місяць.

Для цього потрібно:

  • зайти в меню “Переклади на карти”;
  • вибрати гривневу картку, з якої буде списано суму за валюту;
  • вибрати валютну картку, де з’явиться придбана валюта;
  • набрати необхідну суму та вказати тип валюти;
  • натиснути “Продовжити”
  • натиснути “Сплатити”.

Якщо немає валютної картки, можна оформити її онлайн. Послуга доступна в Приват24 без необхідності відвідування відділення банку.

Щоб зробити це необхідно:

  • на головній сторінці програми треба вибрати пункт “Гаманець”;
  • натиснути “Додати”;
  • вибрати тип картки (в даному випадку “цифрова”)
  • вибрати “дебетова” карта, бажану платіжну систему (Visa або Mastercard) та бажану валюту (долар США або євро)
  • натиснути “Додати”.

Як працює послуга в monobank

Клієнти Монобанку також можуть скористатися послугою купівлі доларів та євро у додатку.

Валюту можна купити за чинним курсом. Для цього необхідно:

  • вибрати валютну картку, яку бажаєте помістити гроші;
  • вибрати пункт меню “поповнити картку”;
  • вибрати гривневу картку, з якої буде списано національну валюту;
  • запровадити необхідну суму (у рамках обмеження НБУ) та підтвердити купівлю;
  • після цього сума у валюті з’явиться на валютній картці, і відповідну суму буде списано з гривневого рахунку.

Як оформити валютну картку в monobank:

  • відкрийте меню «Карти та рахунки», виберіть «Відкрити карту або рахунок»,
  • перейдіть до розділу “Карти”.
  • Вкажіть бажану валюту майбутньої картки та виберіть Відкрити.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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