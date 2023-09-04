Як і де можна купити валюту онлайн за допомогою смартфона?

Національний банк дозволив українцям купувати онлайн валюту без додаткових умов, як це було з початку повномасштабного вторгнення. Послуга вже доступна для клієнтів monobank та Приватбанку.
З 29 серпня Нацбанк послабив валютні обмеження:
- вперше з початку повномасштабної війни банкам дозволили продавати безготівкову іноземну валюту без підтвердження підстав чи зобов’язань щодо такої операції.
- Тепер такі операції проводитимуться за курсом, встановленим банком. Українці можуть придбати за місяць іноземну валюту на суму до 50 000 грн (в еквіваленті) в одному банку.
- Якщо раніше можна було купувати валюту з її розміщенням на нерозривному банківському депозиті на строк від трьох місяців на суму, еквівалентну 100 000 грн. Наразі її збільшили до 200 000 грн.
Як придбати безготівкову валюту у Приватбанку
Клієнти Приватбанку можуть придбати іноземну валюту для зарахування на валютні картки чи рахунки. Це можна зробити онлайн у мобільному додатку “Приват24”.
Як повідомляє прес-служба банку, валюта клієнтам доступна за поточним картковим курсом фінустанови. Сума, доступна для обміну, не повинна перевищувати 50 тисяч гривень за календарний місяць.
Для цього потрібно:
- зайти в меню “Переклади на карти”;
- вибрати гривневу картку, з якої буде списано суму за валюту;
- вибрати валютну картку, де з’явиться придбана валюта;
- набрати необхідну суму та вказати тип валюти;
- натиснути “Продовжити”
- натиснути “Сплатити”.
Якщо немає валютної картки, можна оформити її онлайн. Послуга доступна в Приват24 без необхідності відвідування відділення банку.
Щоб зробити це необхідно:
- на головній сторінці програми треба вибрати пункт “Гаманець”;
- натиснути “Додати”;
- вибрати тип картки (в даному випадку “цифрова”)
- вибрати “дебетова” карта, бажану платіжну систему (Visa або Mastercard) та бажану валюту (долар США або євро)
- натиснути “Додати”.
Як працює послуга в monobank
Клієнти Монобанку також можуть скористатися послугою купівлі доларів та євро у додатку.
Валюту можна купити за чинним курсом. Для цього необхідно:
- вибрати валютну картку, яку бажаєте помістити гроші;
- вибрати пункт меню “поповнити картку”;
- вибрати гривневу картку, з якої буде списано національну валюту;
- запровадити необхідну суму (у рамках обмеження НБУ) та підтвердити купівлю;
- після цього сума у валюті з’явиться на валютній картці, і відповідну суму буде списано з гривневого рахунку.
Як оформити валютну картку в monobank:
- відкрийте меню «Карти та рахунки», виберіть «Відкрити карту або рахунок»,
- перейдіть до розділу “Карти”.
- Вкажіть бажану валюту майбутньої картки та виберіть Відкрити.
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