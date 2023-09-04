Як і де можна купити валюту онлайн за допомогою смартфона?

Національний банк дозволив українцям купувати онлайн валюту без додаткових умов, як це було з початку повномасштабного вторгнення. Послуга вже доступна для клієнтів monobank та Приватбанку.

З 29 серпня Нацбанк послабив валютні обмеження:

вперше з початку повномасштабної війни банкам дозволили продавати безготівкову іноземну валюту без підтвердження підстав чи зобов’язань щодо такої операції.

Тепер такі операції проводитимуться за курсом, встановленим банком. Українці можуть придбати за місяць іноземну валюту на суму до 50 000 грн (в еквіваленті) в одному банку.

Якщо раніше можна було купувати валюту з її розміщенням на нерозривному банківському депозиті на строк від трьох місяців на суму, еквівалентну 100 000 грн. Наразі її збільшили до 200 000 грн.

Як придбати безготівкову валюту у Приватбанку

Клієнти Приватбанку можуть придбати іноземну валюту для зарахування на валютні картки чи рахунки. Це можна зробити онлайн у мобільному додатку “Приват24”.

Як повідомляє прес-служба банку, валюта клієнтам доступна за поточним картковим курсом фінустанови. Сума, доступна для обміну, не повинна перевищувати 50 тисяч гривень за календарний місяць.

Для цього потрібно:

зайти в меню “Переклади на карти”;

вибрати гривневу картку, з якої буде списано суму за валюту;

вибрати валютну картку, де з’явиться придбана валюта;

набрати необхідну суму та вказати тип валюти;

натиснути “Продовжити”

натиснути “Сплатити”.

Якщо немає валютної картки, можна оформити її онлайн. Послуга доступна в Приват24 без необхідності відвідування відділення банку.

Щоб зробити це необхідно:

на головній сторінці програми треба вибрати пункт “Гаманець”;

натиснути “Додати”;

вибрати тип картки (в даному випадку “цифрова”)

вибрати “дебетова” карта, бажану платіжну систему (Visa або Mastercard) та бажану валюту (долар США або євро)

натиснути “Додати”.

Як працює послуга в monobank

Клієнти Монобанку також можуть скористатися послугою купівлі доларів та євро у додатку.

Валюту можна купити за чинним курсом. Для цього необхідно:

вибрати валютну картку, яку бажаєте помістити гроші;

вибрати пункт меню “поповнити картку”;

вибрати гривневу картку, з якої буде списано національну валюту;

запровадити необхідну суму (у рамках обмеження НБУ) та підтвердити купівлю;

після цього сума у валюті з’явиться на валютній картці, і відповідну суму буде списано з гривневого рахунку.

Як оформити валютну картку в monobank:

відкрийте меню «Карти та рахунки», виберіть «Відкрити карту або рахунок»,

перейдіть до розділу “Карти”.

Вкажіть бажану валюту майбутньої картки та виберіть Відкрити.

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