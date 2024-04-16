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Гроші на ЗСУ замість телемарафону: що відповів Шмигаль на петицію

Гроші на ЗСУ замість телемарафону: що відповів Шмигаль на петицію

Поки одесити пікетують мерію, вимагаючи від влади збільшення допомоги ЗСУ, прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав недоцільним переспрямування мільярдів, призначених на фінансування телемарафону і каналу FreeДом, на потреби ЗСУ.

Про це йдеться у відповіді прем’єр-міністра на відповідну петицію.

Сама петиція з’явилася на сайті Кабміну 17 січня. Станом на 15 квітня вона набрала 29 562 голоси.

Автори петиції зазначили, що телемарафони “Єдині новини” та “FreeДом” є надзвичайно дорогими для державного бюджету.

“За два роки війни на них було витрачено 2,13 млрд грн. За цю суму можна було б купити 21 515 квадрокоптерів DJI Mavic 3 або 4000 пікапів у хорошому стані. На 2024 рік на фінансування телемарафонів уже заклали майже 2 млрд гривень”, – йдеться у зверненні.

Про те, чого домоглися одесити, пікетуючи мерію, читайте в нашій статті

У відповіді українського прем’єра йдеться про те, що “перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки і оборони не є доцільним”.

За словами Шмигаля, забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони та складовою протидії військовій агресії РФ проти України.

Крім того, Шмигаль у своїй відповіді заявив, що уряд “системно” проводить роботу із забезпечення ЗСУ “матеріально-технічними та іншими ресурсами”. Зокрема, за словами Шмигаля, на це спрямовують міжнародну допомогу. Жодних цифр і підрахунків у своїй відповіді українцям Шмигаль не надав.

Що відомо про телемарафон “Єдині новини”

Загальнонаціональний інформаційний телемарафон “Єдині новини” запустили 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення росії на територію України. Для участі в марафоні в лютому об’єдналися провідні медіагрупи та телеканали: Суспільне, 1+1, “ТРК Україна” (“Україна 24”), ICTV/СТБ, “Рада” та “Інтер”.

Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 4 – 10 грудня 2023 року, телемарафону довіряють менше половини українців, а саме – 43%.

Протягом 5-10 лютого 2024 року КМІС провів чергове опитування щодо довіри українців до телемарафону, згідно з яким телепроєкту не довіряють – 47% опитаних.

Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило телеканалам, які беруть участь у телемарафоні “Єдині новини”, їхню критичну важливість для економічного функціонування та забезпечення життєвої діяльності населення у важливий період. Це означає, що працівникам телеканалів збережено бронювання від мобілізації.

Читайте також: Працівників цирку забронюють від мобілізації: у Мінкульті відповіли, чи це правда

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