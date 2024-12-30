Новини Одеси та Одеської області

Про скульптора з Херсонщини, який створив стомленого Янгола в Миколаївці

Про скульптора з Херсонщини, який створив стомленого Янгола в Миколаївці

На 229-ту річницю селища в Миколаївці відкрили Алею Слави на пошану загиблих на війні уродженців громади. Центральна фігура меморіалу – пам’ятник стомленого Янгола роботи самодіяльного скульптора з Херсону Олега Степанського.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

З перших днів війни вчитель фізики і праці за фахом добровільно захищав Вітчизну та після шести контузій вимушено залишив ЗСУ і тепер живе у Миколаївці. У вільний час Олег Степанський, відновивши заняття мистецтвом, не лише створив пам’ятник полеглим у російсько-українській війні, а й оздобив Миколаївський інклюзивно-ресурсний центр та планує порадувати людей парком казкових та фантастичних скульптур.

Від скульптур у Голій Пристані залишились лише світлини

Скульптор Олег Степанський

Скульптор Олег Степанський

Свою першу скульптуру з бетону та арматури – образ пірата Сільвера з папугою на плечі – Олег Степанський витворив 35 літ тому для одного херсонського кафе.

Відтоді його шедеврами прикрашені чимало міст і містечок Херсонщини та України. Любов’ю до мистецтва художник завдячує своєму вчителю малювання 36-ї херсонської школи Анатолію Сліпичу.

Чи не найбільше своїх арт-проектів скульптор втілив у нині окупованій Голій Пристані та громаді.

Нептун та русалки (Гола Пристань)

Нептун та русалки (Гола Пристань)

Першою постала на набережній Конки скульптура Русалки. Слідом з’явився Нептун, потім Жаба, Кавун, Чумак. А невдовзі Олег Степанський оновив пам’ятник козакові, засновнику міста. Виготовлений з металу і бетону, вагою 700 кілограмів, запорізький витязь, тримаючи у руці люльку, вслухається у шум дерев й мрійливо задивляється на Тендрівську косу. Саме звідти три сотні літ тому прийшли першопоселенці Голого перевозу, нинішньої Голої Пристані.

Чумак з волами (Гола Пристань)

Чумак з волами (Гола Пристань)

За десять літ митець витворив близько 20 скульптур, наділивши кожну не лише дивовижним образом, а ще й легендою, що приваблювало чимало туристів.

На жаль, з приходом окупантів набережну Голої Пристані росіяни вщент знівечили, змішавши із землею фонтани і квітники. Від скульптур Олега залишилися лише світлини та спорожнілі постаменти.

Кавун (Гола Пристань)

Кавун (Гола Пристань)

Інша колекція скульптур майстра – пан Коцький, Котигорошко, Водяний, Мавка і Дельфіни – оздобила набережну Скадовська. Невідомо, чи її не сплюндрували «величі російської культури».

А фентезійна композиція з орком, драконами, казковими персонажами та монстрами, втілена Степанським і ще трьома херсонськими скульпторами, помандрувала на захід України, до Івано-Франківська.

Янгол на Алеї Слави в Миколаївці

Втомлений Янгол

Втомлений Янгол

На Одещині витвір херсонського скульптора постав 19 грудня у Миколаївці в образі солдата-Янгола, який втомився та присів відпочити після кривавого бою. А вздовж Алеї Слави встановлено портрети 29 уродженців громади, котрі поповнили світле небесне воїнство.

Очільник Миколаївської громади Віктор Купченко, відкриваючи Меморіал загиблим у російсько-українській війні, наголосив, що громада завдячує хлопцям, які поклали життя, захищаючи Батьківщину.

Алея Слави

Алея Слави

Також подякував скульптору та усім причетним, які вшановують пам’ять захисників.

За словами Олега Степанського, образ для стомленого Янгола він створив за допомогою штучного інтелекту, щоб його обличчя нікого не нагадувало. А сама скульптура не була спотворена помпезністю та масивністю, характерними для монументалізму радянської доби.

Замки і карети – у подарунок дітям

Нещодавно митець зробив подарунок громаді. До 5-річного ювілею інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими освітніми потребами він прикрасив стіни закладу казковими персонажами. Фойє закладу Степанський прикрасив об’ємними барельєфами із замками, до яких їдуть карети, казкові коні, білий мерседес, а поряд добрий дракон читає казку.

На іншій стіні зображено заквітчані українські хати під стріхами, прекрасну українську природу, щирих та веселих українців.

На нещодавній нараді, обговорюючи розвиток туристичної галузі в Миколаївській громаді, велась мова про використання природних та історичних ресурсів, мистецько-культурний та гастрономічний потенціал у створенні туристичних маршрутів. Планується, що однією з туристично-мистецьких локацій буде парк скульптур авторства Олега Степанського.

Читайте також:

Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk