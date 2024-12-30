Про скульптора з Херсонщини, який створив стомленого Янгола в Миколаївці

З перших днів війни вчитель фізики і праці за фахом добровільно захищав Вітчизну та після шести контузій вимушено залишив ЗСУ і тепер живе у Миколаївці. У вільний час Олег Степанський, відновивши заняття мистецтвом, не лише створив пам’ятник полеглим у російсько-українській війні, а й оздобив Миколаївський інклюзивно-ресурсний центр та планує порадувати людей парком казкових та фантастичних скульптур.

Від скульптур у Голій Пристані залишились лише світлини

Свою першу скульптуру з бетону та арматури – образ пірата Сільвера з папугою на плечі – Олег Степанський витворив 35 літ тому для одного херсонського кафе.

Відтоді його шедеврами прикрашені чимало міст і містечок Херсонщини та України. Любов’ю до мистецтва художник завдячує своєму вчителю малювання 36-ї херсонської школи Анатолію Сліпичу.

Чи не найбільше своїх арт-проектів скульптор втілив у нині окупованій Голій Пристані та громаді.

Першою постала на набережній Конки скульптура Русалки. Слідом з’явився Нептун, потім Жаба, Кавун, Чумак. А невдовзі Олег Степанський оновив пам’ятник козакові, засновнику міста. Виготовлений з металу і бетону, вагою 700 кілограмів, запорізький витязь, тримаючи у руці люльку, вслухається у шум дерев й мрійливо задивляється на Тендрівську косу. Саме звідти три сотні літ тому прийшли першопоселенці Голого перевозу, нинішньої Голої Пристані.

За десять літ митець витворив близько 20 скульптур, наділивши кожну не лише дивовижним образом, а ще й легендою, що приваблювало чимало туристів.

На жаль, з приходом окупантів набережну Голої Пристані росіяни вщент знівечили, змішавши із землею фонтани і квітники. Від скульптур Олега залишилися лише світлини та спорожнілі постаменти.

Інша колекція скульптур майстра – пан Коцький, Котигорошко, Водяний, Мавка і Дельфіни – оздобила набережну Скадовська. Невідомо, чи її не сплюндрували «величі російської культури».

А фентезійна композиція з орком, драконами, казковими персонажами та монстрами, втілена Степанським і ще трьома херсонськими скульпторами, помандрувала на захід України, до Івано-Франківська.

Янгол на Алеї Слави в Миколаївці

На Одещині витвір херсонського скульптора постав 19 грудня у Миколаївці в образі солдата-Янгола, який втомився та присів відпочити після кривавого бою. А вздовж Алеї Слави встановлено портрети 29 уродженців громади, котрі поповнили світле небесне воїнство.

Очільник Миколаївської громади Віктор Купченко, відкриваючи Меморіал загиблим у російсько-українській війні, наголосив, що громада завдячує хлопцям, які поклали життя, захищаючи Батьківщину.

Також подякував скульптору та усім причетним, які вшановують пам’ять захисників.

За словами Олега Степанського, образ для стомленого Янгола він створив за допомогою штучного інтелекту, щоб його обличчя нікого не нагадувало. А сама скульптура не була спотворена помпезністю та масивністю, характерними для монументалізму радянської доби.

Замки і карети – у подарунок дітям

Нещодавно митець зробив подарунок громаді. До 5-річного ювілею інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими освітніми потребами він прикрасив стіни закладу казковими персонажами. Фойє закладу Степанський прикрасив об’ємними барельєфами із замками, до яких їдуть карети, казкові коні, білий мерседес, а поряд добрий дракон читає казку.

На іншій стіні зображено заквітчані українські хати під стріхами, прекрасну українську природу, щирих та веселих українців.

На нещодавній нараді, обговорюючи розвиток туристичної галузі в Миколаївській громаді, велась мова про використання природних та історичних ресурсів, мистецько-культурний та гастрономічний потенціал у створенні туристичних маршрутів. Планується, що однією з туристично-мистецьких локацій буде парк скульптур авторства Олега Степанського.

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