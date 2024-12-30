Прогноз погоди на вівторок, 31 грудня: трохи потеплішає

У вівторок, 31 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області стане холодніше. також очікується туман з видимістю 200-500 м.
Прогноз погоди в Одесі на 31 грудня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2°C морозу, вдень 6-8°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 31 грудня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями туман, ожеледь, ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5°C морозу, вдень 4-9°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, ожеледиця.
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