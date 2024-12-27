Ціни на Привозі наприкінці року: «купуємо все для літнього столу»

Не встигли озирнутися – а вже кінець року. Як він відчувається на нашому Привозі? Ну звісно попитом на… все.
Помідори-огірки-сині-кабачки…
Чоловік з жінкою озираються, заходячи на Привоз. Жінка після мовчання рішуче видає «вердикт»:
– Той список, що ми приготували на новорічний стіл, можна викинути!
– Чому це?!
– А тому, що будемо зустрічати Новий рік за столом, де все по-літньому. Он дивись: помідори-огірки-сині-кабачки… І ціни не дуже кусаються. Зробимо літній салат, насмажимо кабачки з часничком….
– А олів’є?..
– Ніякого олів’є. Все тільки літнє!
– Під ялинкою?
– Під ялинкою.
– А мандарини? Це ж все традиції…
– Замість мандаринів – виноград! Він коштує майже як мандарини.
– От придумала… Може ще й погоду у сорок градусів спеки «купиш»?..
То що з цінами на літнє і зимове?
Читайте також: Як змінювалися ціни в Одеській області в листопаді
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 35-45 грн;
- цибуля – 20-35 грн;
- помідори – 35-110 грн;
- буряк – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 60-110 грн;
- солодкий перець – 30-80 грн;
- баклажани – 30-55 грн;
- капуста – 45-60 грн;
- часник – 100-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- зелень у пучках – від 15-25 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 30-50 грн;
- груші – 60-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 80-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарини – 70-110 грн;
- апельсини – 70-110 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 40-90 грн;
- бринза – 180-250 грн;
- сир – 80-140 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-170 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 50-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- короп – 70-120 грн.
Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі у розпалі грудня: чому немає ялинок?
Фото авторки