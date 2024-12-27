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Ціни на Привозі наприкінці року: «купуємо все для літнього столу»

Ціни на Привозі наприкінці року: «купуємо все для літнього столу»

Не встигли озирнутися – а вже кінець року. Як він відчувається на нашому Привозі? Ну звісно попитом на… все.

Помідори-огірки-сині-кабачки…

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Овощи на декабрьском Привозе

Чоловік з жінкою озираються, заходячи на Привоз. Жінка після мовчання рішуче видає «вердикт»:

– Той список, що ми приготували на новорічний стіл, можна викинути!

– Чому це?!

– А тому, що будемо зустрічати Новий рік за столом, де все по-літньому. Он дивись: помідори-огірки-сині-кабачки… І ціни не дуже кусаються. Зробимо літній салат, насмажимо кабачки з часничком….

– А олів’є?..

– Ніякого олів’є. Все тільки літнє!

– Під ялинкою?

– Під ялинкою.

– А мандарини? Це ж все традиції…

– Замість мандаринів – виноград! Він коштує майже як мандарини.

Виноград на Привозе в декабре

– От придумала… Може ще й погоду у сорок градусів спеки «купиш»?..

То що з цінами на літнє і зимове?

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Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 35-45 грн;
  • цибуля – 20-35 грн;
  • помідори – 35-110 грн;
  • буряк – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 60-110 грн;
  • солодкий перець – 30-80 грн;
  • баклажани – 30-55 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.
Картошка на Привозе
На Привозе: картошка, капуста
Привоз: зелень и прочее
Овощные ряды Привоза
На Привозе: мандарины, хурма
Фрукты на Привозе
Яблоки и мандарины, одесский Привоз, декабрь 2024 г.
Яблоки на Привозе

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-50 грн;
  • груші – 60-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 80-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарини – 70-110 грн;
  • апельсини – 70-110 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 40-90 грн;
  • бринза – 180-250 грн;
  • сир – 80-140 грн.
Одесские Привоз, цены на яйца
Молочный корпус Привоза
Брынза на Привозе

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Мясо на Привозе

Сало на Привозе

Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Рыба на Привозе

  • товстолобик – 50-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • короп – 70-120 грн.

Рыбные ряды Привоза

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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