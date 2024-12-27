Ціни на Привозі наприкінці року: «купуємо все для літнього столу»

Помідори-огірки-сині-кабачки…

Чоловік з жінкою озираються, заходячи на Привоз. Жінка після мовчання рішуче видає «вердикт»:

– Той список, що ми приготували на новорічний стіл, можна викинути!

– Чому це?!

– А тому, що будемо зустрічати Новий рік за столом, де все по-літньому. Он дивись: помідори-огірки-сині-кабачки… І ціни не дуже кусаються. Зробимо літній салат, насмажимо кабачки з часничком….

– А олів’є?..

– Ніякого олів’є. Все тільки літнє!

– Під ялинкою?

– Під ялинкою.

– А мандарини? Це ж все традиції…

– Замість мандаринів – виноград! Він коштує майже як мандарини.

– От придумала… Може ще й погоду у сорок градусів спеки «купиш»?..

То що з цінами на літнє і зимове?

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Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 35-45 грн;

цибуля – 20-35 грн;

помідори – 35-110 грн;

буряк – 30-35 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огірки – 60-110 грн;

солодкий перець – 30-80 грн;

баклажани – 30-55 грн;

капуста – 45-60 грн;

часник – 100-140 грн;

морква – 30-40 грн;

зелень у пучках – від 15-25 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 30-50 грн;

груші – 60-110 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 80-100 грн;

лимони – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

виноград – 80-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарини – 70-110 грн;

апельсини – 70-110 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 40-90 грн;

бринза – 180-250 грн;

сир – 80-140 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-170 грн;

шия – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 50-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

короп – 70-120 грн.

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