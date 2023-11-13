В Україні заборонили популярні сервіси для перегляду фільмів онлайн: перелік та причини

В Україні планують заблокувати 16 піратських сайтів для перегляду онлайн фільмів та серіалів через їхній зв’язок з росією.
Про це повідомили в Нацраді України з питань телебачення та радіомовлення.
У повідомленні йдеться, що медіарегулятор вніс 16 медіасервісів до переліку сервісів держави-агресора.
На засіданні Нацради розширили перелік медіасервісів та провайдерів, оскільки заявлені сервіси не відповідають вимогам Закону України “Про медіа” і тому не можуть транслюватися в Україні.
До переліку увійшли наступні медіасервіси:
- 24ТВ (24TV)
- Амедиатека (Amediateka)
- Baskino
- Filmix
- HD REZKA
- KINOGO
- Kinokrad
- Kinotochka
- KinoZapas
- Kion
- Viju
- ГидОнлайн
- Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)
- Смотрёшка (Smotreshka)
- Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)
- Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno)
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Під час моніторингу члени Нацради встановили, що контент на цих медіаресурсах повністю або переважно спрямований на територію та аудиторію держави-агресора. Зокрема виявлено такі порушення:
- для надання доступу до сервісу використовується доменне ім’я з рф;
- мова інтерфейсу за замовчуванням – російська;
- правила користування і політика аудіовізуальних медіасервісів на замовлення базуються на національному законодавстві росії;
- реклама, що транслюється, спрямована на аудиторію держави-агресора;
- пропонується доступ для перегляду іноземних лінійних медіа, поширення яких на території України обмежується відповідно до вимог статті 121 Закону «Про медіа»;
- надається доступ на території України до програм, одним з учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці тощо.
Також в Нацраді повідомили, що на сьогодні, до переліку сервісів держави-агресора внесено всього 22 медіасервіси.