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В Україні заборонили популярні сервіси для перегляду фільмів онлайн: перелік та причини

В Україні заборонили популярні сервіси для перегляду фільмів онлайн: перелік та причини

В Україні планують заблокувати 16 піратських сайтів для перегляду онлайн фільмів та серіалів через їхній зв’язок з росією. 

Про це повідомили в Нацраді України з питань телебачення та радіомовлення.

У повідомленні йдеться, що медіарегулятор вніс 16 медіасервісів до переліку сервісів держави-агресора.

На засіданні Нацради розширили перелік медіасервісів та провайдерів, оскільки заявлені сервіси не відповідають вимогам Закону України “Про медіа” і тому не можуть транслюватися в Україні.

До переліку увійшли наступні медіасервіси:

  • 24ТВ (24TV)
  • Амедиатека (Amediateka)
  • Baskino
  • Filmix
  • HD REZKA
  • KINOGO
  • Kinokrad
  • Kinotochka
  • KinoZapas
  • Kion
  • Viju
  • ГидОнлайн
  • Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)
  • Смотрёшка (Smotreshka)
  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)
  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno)

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Під час моніторингу члени Нацради встановили, що контент на цих медіаресурсах повністю або переважно спрямований на територію та аудиторію держави-агресора. Зокрема виявлено такі порушення:

  • для надання доступу до сервісу використовується доменне ім’я з рф;
  • мова інтерфейсу за замовчуванням – російська;
  • правила користування і політика аудіовізуальних медіасервісів на замовлення базуються на національному законодавстві росії;
  • реклама, що транслюється, спрямована на аудиторію держави-агресора;
  • пропонується доступ для перегляду іноземних лінійних медіа, поширення яких на території України обмежується відповідно до вимог статті 121 Закону «Про медіа»;
  • надається доступ на території України до програм, одним з учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці тощо.

Також в Нацраді повідомили, що на сьогодні, до переліку сервісів держави-агресора внесено всього 22 медіасервіси.

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