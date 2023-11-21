«Призраки в Венеции»: смотрим мистический детектив об Эркюле Пуаро с бонусом от SWEET.TV

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Эркюль Пуаро вышел на пенсию: выдающийся детектив переехал в Венецию и больше не планирует расследовать преступления. Но несмотря на все планы ему все равно придется напрячь свои «маленькие серые клеточки», потому что он стал свидетелем убийства, и не где-нибудь, а на спиритическом сеансе! Все в лучших традициях Агаты Кристи: запертый палаццо, из которого невозможно выйти из-за непогоды, много подозреваемых, у каждого из которых есть мотив, и настолько запутанная загадка, что даже выдающийся детектив сомневается — а не вмешиваются ли в его расследование потусторонние силы?
Кадры из фильма «Призраки в Венеции»
Почему вам будет интересно посмотреть «Призраков в Венеции»
Если вы любите детективы, то в 2023 могли уже заскучать, потому что в этом году каких-то громких детективных премьер не было. Но вот в цифре уже вышли «Призраки в Венеции» — продолжение серии об Эркюле Пуаро от режиссера Кеннета Браны, который также воплотил на экране бельгийского детектива.
«Призраки в Венеции» является киноадаптацией романа «В канун всех святых». Он не так популярен, как другие романы Кристи, вроде «Убийства в «Восточном экспрессе»» или «И никого не стало», но это даже будет преимуществом, потому что так меньше вероятность поймать спойлеры. Даже если вы читали эту книгу и хорошо помните все повороты сюжета, то фильм вас все равно удивит. В первых двух частях детективной франшизы сценарист хотя и добавил экшена, но оригинальную загадку и развязку не трогал. Но в «Призраках» первоисточник переработан таким образом, что даже прочитанная накануне книга не испортит вам удовольствие от поиска убийцы.
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Изображения: IMDb
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