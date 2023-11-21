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«Призраки в Венеции»: смотрим мистический детектив об Эркюле Пуаро с бонусом от SWEET.TV

«Призраки в Венеции»: смотрим мистический детектив об Эркюле Пуаро с бонусом от SWEET.TV

Ищете не просто интересный фильм на вечер, но и где его посмотреть без рекламы и в высоком качестве? «Одесская жизнь» и SWEET.TV предлагают обратить внимание на детективную новинку «Призраки в Венеции». Читайте статью до конца, чтобы получить ПОДАРОК от SWEET.TV

Эркюль Пуаро вышел на пенсию: выдающийся детектив переехал в Венецию и больше не планирует расследовать преступления. Но несмотря на все планы ему все равно придется напрячь свои «маленькие серые клеточки», потому что он стал свидетелем убийства, и не где-нибудь, а на спиритическом сеансе! Все в лучших традициях Агаты Кристи: запертый палаццо, из которого невозможно выйти из-за непогоды, много подозреваемых, у каждого из которых есть мотив, и настолько запутанная загадка, что даже выдающийся детектив сомневается — а не вмешиваются ли в его расследование потусторонние силы?

Фильм "Призраки в Венеции" уже можно посмотреть онлайн
Кеннет Брана в роли Эркюля Пуаро
Кадр из фильма "Призраки в Венеции"
"Призраки в Венеции": Кеннет Брана, Мишель Йео, Тина Фей

Кадры из фильма «Призраки в Венеции»

Почему вам будет интересно посмотреть «Призраков в Венеции»  

Если вы любите детективы, то в 2023 могли уже заскучать, потому что в этом году каких-то громких детективных премьер не было. Но вот в цифре уже вышли «Призраки в Венеции» — продолжение серии об Эркюле Пуаро от режиссера Кеннета Браны, который также воплотил на экране бельгийского детектива. 

«Призраки в Венеции» является киноадаптацией романа «В канун всех святых». Он не так популярен, как другие романы Кристи, вроде «Убийства в «Восточном экспрессе»»   или «И никого не стало», но это даже будет преимуществом, потому что так меньше вероятность поймать спойлеры. Даже если вы читали эту книгу и хорошо помните все повороты сюжета, то фильм вас все равно удивит. В первых двух частях детективной франшизы сценарист хотя и добавил экшена, но оригинальную загадку и развязку не трогал. Но в «Призраках» первоисточник переработан таким образом, что даже прочитанная накануне книга не испортит вам удовольствие от поиска убийцы.

Где посмотреть «Призраки в Венеции»: получай подарок от SWEET.TV 

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Изображения: IMDb

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