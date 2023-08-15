Де в Одесі знаходиться будівля у стилі справжнього флорентійського палацу

Будівлю готелю «Лондонський», який вважається однією з візитівок Одеси, можна назвати найяскравішим прикладом будинку у стилі флорентійських палаццо, а також одним із наймальовничіших будинків міста.

Знаходиться ця будівля на Приморському бульварі, 11, яка на той час звалася Бульварною вулицею, і побудована в стилі флорентійського ренесансу. Спочатку цей будинок зводили на замовлення князя Павла Лопухіна, котрий найняв для будівництва відомого одеського архітектора Франческо Боффо.

Спочатку будівля була двоповерховою, але згодом за рішенням власника архітектор надбудував третій поверх. Будинок був оздоблений широким ліпним фризом — смугою з орнаментом, що йшла вздовж верхньої частини стіни, а третій поверх завершували трикутні фронтони.

В середині позаминулого століття в будівлі було відкрито готель «Лондонський». Одним із її власників був ресторатор Жан-Батист Карута, потім вона перейшла у власність підприємця Жюля-Марка Кошуа, а ще пізніше її власником став Нестор Ящук, який вирішив реконструювати стару триповерхову будівлю у комфортабельний готель для еліти.

Проект капітальної реконструкції він доручив Юрію Дмитренку. Причиною, за якою Ящук звернувся саме до цього архітектора, був його своєрідний стиль — усі збудовані Дмитренком будинки відрізнялися мальовничим і навіть якимось казковим виглядом.

Фасад було змінено у стилі флорентійського ренесансу, а щоб він не порушував стильову однаковість Приморського бульвару, Дмитренко розробив спеціальний декор, який перегукується зі старими класичними будинками бульвару.

Посередині першого поверху було відкрито новий парадний вхід, влаштовано парадні сходи, а з боку двору прибудовано триповерхове крило. При цьому перебудова проводилася так, щоб будинок зберіг галерейне планування.

Святкове відкриття готелю та його освячення відбулися в останній день грудня 1899 року.

Джерела: photobuildings.com, archexplorer.wordpress.com

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