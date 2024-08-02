Прийшли дві платіжки, від ЖКС та керуючої компанії: за якою платити одеситам

Зміст:

Куди на кілька років зникли ЖКСи

Секретні договори з керуючими компаніями

Що каже міська влада: право вибору та судові позови

Всі на збори: що робити одеситам

Про борги та договори «на колінах»

По якій платіжці платити – висновки “Одеського Життя”

«Вузівський»: таємниче зникнення та повернення ЖКС

Одеситка Аня живе у п’ятиповерховому будинку на Філатова, 6. Понад два роки її «хрущовка» перебуває під управлінням КК «Сервіс Плюс». Але вже четвертий місяць мешканці отримують платіжки з нарахуваннями за обслуговування будинку від колишнього домоуправителя – ЖКС «Вузовський». Ну і «Сервіс Плюс» квитанції надсилає. Кому платити – незрозуміло. Ситуація, м’яко кажучи, дивна. З ранку двірники «Сервіс Плюс» прибирають – за кілька годин працівники «Вузовського» за прибирання беруться. Хто ж насправді домом керує?

У юридичному відділі «Вузовського» Ані подали договір на обслуговування будинку, укладений у 2019 році. Тобто – згідно з документом, обслуговувати його комунальне підприємство має вже п’ять років. Надали дівчині і договір щодо кожної квартири – і там, справді, стояли підписи співвласників. Мешканці підтвердили їхню справжність.

– Як мені пояснили, ця угода не була розірвана. Він був припинений. Перепідписання договору не було. Він автоматично продовжується на кожен наступний рік. А в цей час «Сервіс Плюс» забрав наш будинок незаконним шляхом. І зараз місто нас повертає знову до ЖКС, – розповідає Аня. – Конкретної відповіді, чому вони не обслуговували нас майже три роки, я не отримала. По суті, ми мали укласти договір із «Сервіс Плюс». А для цього розірвати договір із «Вузовським».

«Сервіс Плюс»: секретний договір

Прояснити те, що відбувається, Аня спробувала у начальника дільниці КК «Сервіс Плюс». Ситуацію, що склалася, він назвав рейдерським захопленням. І стверджував, що договір на керування будинком на Філатова, 6, звичайно ж, укладено. Адже, згідно із законом, без його підписання мешканцями обслуговувати багатоповерхівку компанія не має права. Зберігається договір у юридичному відділі «Сервіс Плюс». Але коли Аня захотіла побачити нібито підписаний мешканцями документ, юрист компанії запропонував їй почекати…тиждень. Договори, виявляються, знаходяться не в офісі «Сервіс Плюс», а в ЦНАПі (?!)

– Для того, щоб розірвати або укласти договір, повинен бути обраний мешканець будинку, який цим займатиметься. Мені цікаво було б дізнатися, хто був чоловік, який збирав підписи наших мешканців. Та й на свій підпис хотілося б подивитись. По суті, у кожного мешканця має бути копія договору, – переконана Ганна. – Але ніхто з мешканців нашого будинку, що ми укладали з ними договір, взагалі не пам’ятає. І, водночас, і ЖКС, і керуюча компанія щось для дому роблять. «Вузовський» покрівлю полагодив, водогін сусідці відремонтував. “Сервіс Плюс” дерево у дворі спиляв. Але ми не збираємося платити обом. Тисячу гривень віддавати за квартиру – це надто: «Сервіс Плюс» нараховує 465 гривень, «Вузовський» – близько 400. У мене вже 1500 боргів.

Міськрада: право вибору та судові позови

Прояснити, ну, дуже дивну ситуацію мешканці будинку на Філатова, 6 спробували у міськраді. Адже саме муніципалітет має контролювати все, що відбувається у місті.

– Подзвонили до приймальні Труханова, – розповідає Аня. – Там довго перенаправляли різними телефонами і в результаті – вийшли на департамент ЖКГ, який управляє всіма цими ЖКСами.

У департаменті заявили, що переведення в «Сервіс Плюс» було зроблено незаконним шляхом. І на сьогодні компанія не змогла подати відомству документи, що підтверджують її право керувати будинками, які раніше обслуговували ЖКСи.

Тобто наявність дозвільних документів колишнє керівництво ЖКГ взагалі не цікавило. А ось нове – провело ревізію та повернуло дім Ані знову «Вузовському». І мешканці зобов’язані платити новому старому домоуправителю, який невідомо куди зник на два з лишком роки. Втім, повідомили у департаменті, співвласники мають право укласти договір з будь-якою компанією. Для цього треба розірвати договір із «Сервіс Плюс» або із ЖКС.

Наразі виконком міськради та департамент ЖКГ ведуть судові позови проти УК «Сервіс Плюс». Відкрито кримінальне провадження про незаконнt переведення багатоквартирних будинків в управління приватної компанії. І, як називаєбив Аню начальник дільниці «Сервіс Плюс», КК вже виграла в суді право офіційно керувати будинками ЖКСу «Фонтанський». А ЖКС «Вузовський» – на черзі. Тож мешканцям немає сенсу платити комунальному підприємству.

Але виявилось, що інформація відповідальної особи «злегка перебільшена».

Жодних судів «Сервіс Плюс» не вигравав. Справи, як і раніше, – на розгляді. Щоправда, на якій стадії перебуває судовий процес, у департаменті ЖКГ відповісти не змогли – при тому, що у структурі відомства є юридичний відділ. Проігнорували у міськраді та запит нашої редакції.

Про борги та договори «на колінах»

Такі ж напружені стосунки склалися у «Сервіс Плюс» та з ЖКС «Черемушки» Комунальне підприємство також кілька років тому «зникло безвісти» і раптом з’явилося нізвідки. А приголомшені співвласники стали отримувати платіжки не тільки від керуючої компанії, а й від блудного ЖКСу,

У «Сервіс Плюс» і в цьому випадку запевняють, що платити треба їм – компанія має документи на обслуговування будинків. І навіть обіцяють їх пред’явити. Але чомусь не поспішають. А якщо й показують – то малопереконливі.

Так, співвласниця будинку на Генерала Петрова Жанна таки домоглася, щоб «секретний документ» їй пред’явили. І тут з’ясувалося, що договір від імені всього будинку нібито був підписаний її чоловіком. А він нічого не підписував і підпис на документі не його.

Разом з тим компанія наполегливо інформує співвласників, що у ЖКС «Черемушки» – податковий борг більш ніж 20 млн. гривень. І знову отримати в управління будинку підприємству потрібно, щоб суму на його погашення наскрести.

Справді, за даними податківців, ЖКС «Черемушки» систематично не сплатило податки до міського та державного бюджетів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і нарахували штраф за несплату ПДВ в 20 мільйонів гривень.

Проти фактів не підеш. Але все-таки – де договори?

За неофіційною інформацією з міськради, документи «Сервіс Плюс», дійсно, «зліплені на колінці». Житловий фонд, керований ЖКСами, у стислі терміни перейшов до приватної компанії, що управляє – причому нерідко з тими ж працівниками. Так, директором «Сервіс Плюс» став Геннадій Іваницький – керівник ЖКС «Фонтанський» у 2020-2021 роках. Сталося це, коли на ринок послуг із утримання будинків активно увійшов віце-мер Дмитро Жеман. Настільки активно – що був звільнений. А будинки «Сервіс Плюс» почали передавати муніципальним ЖКС назад.

Всі – на збори: що робити одеситам

ЖКС «Черемушки» впевнено заявляє, що призначено управителем будинків у Малинівському районі згідно з розпорядженням Малиновського району Одеської міської ради від 19.05.2017 року. І зараз міськрада обстоює його права у суді.

На запитання «Одеського життя», чи винесено рішення суду у цих справах, нам відповіли, що кілька рішень про відміну протоколу загальних зборів про перехід будинків до «Сервіс Плюс» є. Але здебільшого – слідчі дії продовжуються. Водночас, на сьогоднішній день, згідно із законодавством, балансоутримувачами будинку є самі співвласники. Тому слідом за міськрадою у ЖКС стверджують, що якщо у мешканців є бажання, щоб їхній будинок обслуговувала певна компанія, вони мають повне право провести збори, оформити протокол, в якому буде визначено домоуправителя, та передати його до ЖКС «Черемушки».

Саме так, після довгих спроб прояснити ситуацію, і вирішили надійти мешканці будинку на Філатова, 6. Адже скільки триватимуть суди – невідомо. Тим часом борги за комуналку зростатимуть.

– Днями у нас плануються збори будинку, – повідомила Ганна. – Вирішили визначитися – яку компанію ми хочемо. І на підставі цього розривати договір із однією з них. Щоправда, ще незрозуміло, хто куди хоче. Особисто я проти приватної компанії. ЖКС таки відноситься до міста, і у зв’язку з цим можна якось вплинути на нього хоча б через «гарячу лінію». А якщо ми підемо до приватної компанії, вирішуватимемо питання тільки з нею – ніхто нам у цьому випадку не допоможе.

Висновки “Одеського Життя”: кому платити за комуналку

Конкуруючі компанії можуть догратися до того, що платити їм взагалі ніхто не буде, кажуть одесити. Найправильніше рішення – створити у своєму будинку ОСББ. Не тоді співвласники залежатимуть ні від ЖКСів, ні від керуючих компаній. Мешканці самі стануть господарями свого будинку.

Найкраще чинити строго згідно із законом. Ми вже наводили детальний розклад юриста щодо такої ситуації. Платити гроші треба тій організації, з якою укладено договір.

Так, зараз і керуючі компанії та ЖКС стверджують, що надають послуги на підставі чинних угод. Але договори з керуючими компаніями виглядають сумнівнішими. Як видно із статті, одесити кажуть, що не укладали їх, а підписи підроблено.

При цьому керуюча компанія може надавати якісніші послуги, ніж їхмуніципальні конкуренти. У такому разі, справді, мешканцям будинку краще обговорити, з ким вони хочуть мати справу. І якщо керуюча компанія краще – переукласти договір, або підтвердити законність чинного, і тільки після цього платити за ним. Поки що ж більш законним є оплата послуг ЖКС.

Ще варіант – до вирішення ситуації просто відкладати гроші на оплату в окремий конверт – на майбутнє.

Фото: Одеська міськрада