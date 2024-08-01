Одеські багатоповерхівки більше не обслуговують приватні компанії: роз’яснення мерії

Як повідомляє прес-служба одеської мерії, послуги утримання цих будинків надаватимуть міські комунальні служби.

Як зазначає директор департаменту міського господарства Одеської міськради Леонід Гребенюк, наразі фіксуються факти вандальних дій керуючих компаній у будинках, у зв’язку з чим можуть виникнути тимчасові труднощі в якості та обсязі надання комунальних послуг.

«Наразі працівники комунальних служб міста проінструктовані та працюють над вирішенням проблем, які виникли у зв’язку з діями керуючих компаній. У разі виникнення будь-яких питань прохання звертатися до комунальних підприємств житлово-комунального сервісу вашого району. Там вам нададуть консультації та допоможуть у вирішенні проблем», – каже Гребенюк.

Також він пояснив ситуацію з отриманням двох платіжок за надання комунальних послуг: якщо у виставлених рахунках на обслуговування будинків відображено, що комунальні послуги надає КП «ЖКС», то послуги КП «ЖКС» і підлягають сплаті .

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