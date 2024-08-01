Одеські багатоповерхівки більше не обслуговують приватні компанії: роз’яснення мерії

Сьогодні, 1 серпня 2024 року, багато мешканців багатоквартирних будинків Одеси отримали повідомлення про зупинення надання послуг із утримання їхніх будинків приватними керуючими компаніями. Переважно це стосується мешканців Київського, Приморського та Хаджибейського районів міста.
Як повідомляє прес-служба одеської мерії, послуги утримання цих будинків надаватимуть міські комунальні служби.
Як зазначає директор департаменту міського господарства Одеської міськради Леонід Гребенюк, наразі фіксуються факти вандальних дій керуючих компаній у будинках, у зв’язку з чим можуть виникнути тимчасові труднощі в якості та обсязі надання комунальних послуг.
«Наразі працівники комунальних служб міста проінструктовані та працюють над вирішенням проблем, які виникли у зв’язку з діями керуючих компаній. У разі виникнення будь-яких питань прохання звертатися до комунальних підприємств житлово-комунального сервісу вашого району. Там вам нададуть консультації та допоможуть у вирішенні проблем», – каже Гребенюк.
Також він пояснив ситуацію з отриманням двох платіжок за надання комунальних послуг: якщо у виставлених рахунках на обслуговування будинків відображено, що комунальні послуги надає КП «ЖКС», то послуги КП «ЖКС» і підлягають сплаті .
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