Війна, день 901-й: про що говорять події в Курській області

Про що говорять події в Курській області

Вторгнення на територію рф у Курській області почалося 6 серпня. Буквально до вчорашнього дня влада України не підтверджувала і взагалі ніяк не коментувала участь ЗСУ в подіях. Учора президент Володимир Зеленський визнав, що Україна переносить війну на територію рф.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що наступ українських військ у російській Курській області дав змогу Силам оборони бодай тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту і продовжити протистояння на всій території воєнних дій.

Аналітики зазначають, що володіння росією ініціативою на всій території бойових дій з листопада 2023 року дало їй змогу визначати місце, час, масштаб і вимоги до ведення бойових дій в Україні та змусило Україну витрачати матеріальні й людські ресурси на реактивні оборонні операції.

Однак українська операція в Курській області змусила Кремль і російське військове командування відреагувати і перекинути сили і засоби в сектор, де українські війська почали атаку.

Російські війська, однак, не проводили активних бойових дій у Курській області. росія використовувала свою загальновійськову ініціативу для тиску на Україну і спроб завадити українським військам накопичувати живу силу і матеріально-технічні засоби для майбутніх контрнаступальних операцій, одночасно визначаючи темп бойових дій, який дозволив би російським військам підтримувати послідовні наступальні операції.

“Українська операція в Курській області та подальші можливі українські транскордонні вторгнення змушують Кремль і російське військове командування ухвалити рішення щодо того, чи розглядати тисячокілометровий міжнародний кордон із північно-східною Україною як діючий фронт, і який Росія повинна захищати, а не як неактивну ділянку фронту, як вони ставилися до неї з осені 2022 року”, – ідеться у звіті ISW.

У звіті додають, що ставлення росії до міжнародного кордону як до “сплячого фронту” надало їй більшу гнучкість у накопиченні та залученні людських і матеріальних ресурсів для військових операцій в Україні.

росія витратила значні ресурси на будівництво укріплень уздовж міжнародного кордону, але не виділила достатньої кількості особового складу і техніки для укомплектування та оборони цих укріплень.

Під час операції росія втратила низку населених пунктів у Курській області, певну кількість військових і техніки.

Кадри з геолокацією, а також російські та українські репортажі від 10 і 11 серпня свідчать про те, що українські сили просунулися на захід і північний захід у Курській області, хоча російські джерела здебільшого стверджували, що військові рф стабілізували ситуацію.

Загалом же на напрямок росіяни перекинули велику кількість військ з інших напрямків, зокрема з Куп’янського, Покровського, Запорізького та Бахмутського напрямків.

На фронті найгарячіший напрямок – Покровський

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 124 бойові зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 41 атаку. Основні зусилля ворог зосередив у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Орлівки та Миколаївки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 21 штурм ворога.

За вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах п’ять ракетних ударів, застосувавши 18 ракет, 65 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 107 КАБ), здійснив 4673 обстріли, 129 із них – із реактивних систем залпового вогню.

Уночі дрони атакували аеродром під Москвою

У ніч на 12 серпня безпілотники атакували аеродром Чкаловський у Московській області Росії. Про це повідомляє Astra з посиланням на місцевих жителів.

Він розташований у підмосковному Щелково. Люди чули стрілянину і сигнал повітряної тривоги.

Telegram-канали російських пропагандистів стверджують, що атаку на аеродром відбила протиповітряна оборона

Міноборони рф відзвітувало, що за ніч ППО нібито знищила 18 БПЛА – 11 над Курською, п’ять над Бєлгородською і два над Воронезькою областями.

Втрати ворога на ранок 12 серпня 2024 року

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони нанесли дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, вразили два пункти управління, три артилерійські системи, склад боєприпасів і три інші важливі об’єкти російських загарбників.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Також українські воїни знешкодили: